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用心良苦！慈善會助學清寒學子 申請者須參與志工服務
「正德社會福利慈善基金會」每年固定頒發獎學金鼓勵家境清寒學子認真向學，位在鳥松區的高雄總院昨頒發109年秋季清寒獎學金給高市52名學生。因慈善會鼓勵學子參與志工服務，領取獎學金的學生上台分享平日服務心得，場面溫馨感人。
「正德社會福利慈善基金會」創辦人常律和尚長期資助優秀清寒學子獎學金，一年頒發二次，昨天分別在高雄、台南、新營、彰化、埔里、台中、台北、宜蘭、花蓮、屏東等院舉辦秋季獎學金頒贈儀式。
高雄部分，正德慈善基金會昨在高雄總院頒發高雄地區11所學校、52名學子獎學金，分別為研究生1萬元、大專生8千元、高中生5千元，立委李昆澤與許智傑、高市議員邱俊憲、民政局副局長陳淑芳、鳥松區區長王耀弘等人出席。
基金會人員指出，獎學金頒發對象都是低收入戶、家境清寒或持有身心障礙手冊的學生，為鼓勵學生參與慈善活動，申請人要累積10小時以上志工服務時數才能申請獎學金；正值疫情期間，許多家庭可能面臨經濟難題，學子求學之路比以往辛苦，盼獎學金對弱勢孩子有所幫助。
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