聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣龍皇慈善會關懷弱勢 假日赴教養院送物資
高雄市湖內區台灣龍皇慈善會關懷社會弱勢族群，幹部群利用假日運送一批民生物資前往台南市五甲傷殘教養院關懷院生。理事長許雲吉表示，教養院老師要照顧身障者需要更多耐心與愛心，盼藉由關懷活動拋磚引玉，鼓勵更多人關懷社會弱勢。
龍皇慈善會指出，理事長許雲吉、名譽理事長王綿做、常務監事劉美琴、常務理事李玉淩、秘書長呂承泰等人揪團捐贈物資，昨天帶著白米、麵條、沙拉油、衛生紙與蔬菜等民生物資送至五甲傷殘教養院。
五甲傷殘教養院照顧行動不便孩子，現有院生30人，龍皇慈善會人員與院生互動，照護人員的愛心與耐心令人感動。理事長許雲吉代表捐款慰問金6000元，並表示，慈善會只是發揮幼吾幼以及人之幼的精神，希望能拋磚引玉，鼓勵社會上各機關團體關懷弱勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言