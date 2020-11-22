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台灣龍皇慈善會關懷弱勢 假日赴教養院送物資

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市湖內區台灣龍皇慈善會關懷社會弱勢族群，幹部群帶著民生物資到台南市關懷教養院院生。記者徐白櫻／翻攝
高雄市湖內區台灣龍皇慈善會關懷社會弱勢族群，幹部群帶著民生物資到台南市關懷教養院院生。記者徐白櫻／翻攝

高雄市湖內區台灣龍皇慈善會關懷社會弱勢族群，幹部群利用假日運送一批民生物資前往台南市五甲傷殘教養院關懷院生。理事長許雲吉表示，教養院老師要照顧身障者需要更多耐心與愛心，盼藉由關懷活動拋磚引玉，鼓勵更多人關懷社會弱勢。

龍皇慈善會指出，理事長許雲吉、名譽理事長王綿做、常務監事劉美琴、常務理事李玉淩、秘書長呂承泰等人揪團捐贈物資，昨天帶著白米、麵條、沙拉油、衛生紙與蔬菜等民生物資送至五甲傷殘教養院。

五甲傷殘教養院照顧行動不便孩子，現有院生30人，龍皇慈善會人員與院生互動，照護人員的愛心與耐心令人感動。理事長許雲吉代表捐款慰問金6000元，並表示，慈善會只是發揮幼吾幼以及人之幼的精神，希望能拋磚引玉，鼓勵社會上各機關團體關懷弱勢。

愛心 衛生紙

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