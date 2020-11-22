聽新聞
test
0:00 / 0:00
連6年辦飯湯料理賽 潘孟安：飯湯國民美食經濟實惠
屏東縣是重要稻米產區，結合在地食材激發更多創意料理，屏東縣府連6年舉辦飯湯料理大賽，今有16隊參賽隊伍大展廚藝，縣長潘孟安說，他最喜歡的美食就是飯湯，庶民、經濟實惠又有飽足感，一大碗可以吃到各地的山珍海味。
屏東縣農業處指出，縣府舉辦飯湯料理競賽邁入第6年，展現各地區傳統的刈稻飯料理，喚起早期農漁村互助的記憶，為迎向國際化，米食料理競賽，邀請縣內高職學餐飲科學生一同參與創新米食示範，利用在地食材融入風味創出美味佳餚。
潘孟安說，米食與在地食材激發創意料理示範及辦理飯湯比賽，激發協會、社區與團體發揮創意，結合傳統思維與現代創新手法，料理更多具屏東在地特色的米食美味，也行銷推廣在地優質稻米，提升在地好米及農產品知名度。
恆春鎮農會家政班媽媽們說，使用恆春在地食材製作飯湯，有機白米、洋蔥醬油，做出恆春飯湯風味餐；評審委員從各組創作的米食料理，根據色香味及擺盤內容評比，由南州地區農會溪州家政班獲第一名，佳冬鄉農會獲得第二名，林邊鄉農會獲得第三名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言