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連6年辦飯湯料理賽 潘孟安：飯湯國民美食經濟實惠

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮農會家政班的成員們製作飯湯料理。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春鎮農會家政班的成員們製作飯湯料理。記者劉星君／攝影

屏東縣是重要稻米產區，結合在地食材激發更多創意料理，屏東縣府連6年舉辦飯湯料理大賽，今有16隊參賽隊伍大展廚藝，縣長潘孟安說，他最喜歡的美食就是飯湯，庶民、經濟實惠又有飽足感，一大碗可以吃到各地的山珍海味。

屏東縣農業處指出，縣府舉辦飯湯料理競賽邁入第6年，展現各地區傳統的刈稻飯料理，喚起早期農漁村互助的記憶，為迎向國際化，米食料理競賽，邀請縣內高職學餐飲科學生一同參與創新米食示範，利用在地食材融入風味創出美味佳餚。

潘孟安說，米食與在地食材激發創意料理示範及辦理飯湯比賽，激發協會、社區與團體發揮創意，結合傳統思維與現代創新手法，料理更多具屏東在地特色的米食美味，也行銷推廣在地優質稻米，提升在地好米及農產品知名度。

恆春鎮農會家政班媽媽們說，使用恆春在地食材製作飯湯，有機白米、洋蔥醬油，做出恆春飯湯風味餐；評審委員從各組創作的米食料理，根據色香味及擺盤內容評比，由南州地區農會溪州家政班獲第一名，佳冬鄉農會獲得第二名，林邊鄉農會獲得第三名。

參賽隊伍們製作飯湯料理。圖／屏東縣府提供
參賽隊伍們製作飯湯料理。圖／屏東縣府提供
參賽隊伍們製作飯湯料理。圖／屏東縣府提供
參賽隊伍們製作飯湯料理。圖／屏東縣府提供
屏東縣府連6年舉辦飯湯料理大賽，今有16隊參賽隊伍大展廚藝，縣長潘孟安（右二）說，他最喜歡的美食就是飯湯，庶民、經濟實惠又有飽足感。記者劉星君／攝影
屏東縣府連6年舉辦飯湯料理大賽，今有16隊參賽隊伍大展廚藝，縣長潘孟安（右二）說，他最喜歡的美食就是飯湯，庶民、經濟實惠又有飽足感。記者劉星君／攝影

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