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2020屏東馬拉松 跑入城市秘境、小農美食

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情。圖／屏東縣政府提供
2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情。圖／屏東縣政府提供

2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情，腦麻兒小比媽媽與親友團組團輪流推著小比完成賽事，讓屏東馬拉松充滿溫馨。

2020屏東馬拉松邁入第3年，今年選手約有4成來自外縣市，因此規畫不同以往南國墾丁意象，推出市區秘境路線，並集結在地景點與美食「屏東跑旅攻略」。沿線賽道有豐富且多樣的補給品，經過單車鐵道歸來站，品嘗歸來社區居民提供的大力蔘牛蒡茶以及歸來肉圓等。

屏東縣政府表示，今年受新冠肺炎疫情影響，不少跑友對馬拉松賽事皆抱著觀望的態度，屏東馬拉松能夠吸引6500人參與，感謝所有防疫人員的辛勞以及全民的共同努力，現場設置防疫檢疫站，與會人員均需依照防疫動線進入會場，額溫測量以及手部消毒。

2020屏東馬拉松分成42公里、21公里、11公里及5公里組，屏東的晨間豔陽對選手來說是一場嚴苛的考驗，酷熱天氣是影響表現的主要原因，今年選手跑出好成績。全程馬拉松男子組第一名為周柏江，成績為2小時47分41秒，女子組則為吳嘉雯，成績為3小時40分42秒。

今年的賽道規畫經過萬年溪景觀橋、幸福紅橋、六堆客家文化園區、麟洛濕地公園及屏東縣彩虹自行車道中的紅線-單車國道及靛線-單車鐵道，讓跑友體驗不一樣的屏東。

2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情。圖／屏東縣政府提供
2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情。圖／屏東縣政府提供
腦麻兒小比媽媽與親友團組團輪流推著小比完成賽事，讓屏東瑪也備感溫馨。圖／屏東縣政府提供
腦麻兒小比媽媽與親友團組團輪流推著小比完成賽事，讓屏東瑪也備感溫馨。圖／屏東縣政府提供
2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情。圖／屏東縣政府提供
2020屏東馬拉松今在屏東公園起跑，有6500名跑友參賽，有別於以往的競賽路線，主打屏東城市秘境與小農美食，讓跑友們一同探索屏東風情。圖／屏東縣政府提供

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