傻眼！ 光電板蓋在公園綠地上 屏東縣議員批離譜

屏東縣議員李世斌近期接到民眾陳情，屏東市永新公園綠地竟蓋上光電板，「冷冰冰光電板直挺挺立在公園」痛批「離譜至極」。民眾質疑，太陽能板立柱不美觀，擋住下方的藝術裝置。屏東市公所指出，因中央推行綠能政策，選在永城活動中心與其周遭做為太陽能光電示範點，後方小部分空地提供給民眾類似涼亭遮蔭遮雨的地方，過低有壓迫感，會再改善，日後會更慎重選擇地點。

屏東市長林恊松說，明天將召開檢討會，一定會出改善方案，不排除拆除；李世斌說，他不反對綠能，但看到竟然在公園綠地立上太陽能板，很離譜。李世斌先前在議會質詢，國小校園在操場跑道旁蓋上光電板，如今竟在公園綠地蓋光電板，直批「光電失速列車又一件」。

永新公園的綠地立上光電板，先前有里民跟公所反應，公所當時回應，依照都計區公園綠地多目標使用容許設置，完全依程序進行；永新公園綠地的光電板，最低高度220公分，市公所指出，因中央推行綠能政策，希望各地方活動中心及周遭環境評估架設太陽能光電設備，經評估，在無蔭條件下又能提供遮蔭地點，選定永城活動中心及周遭做為太陽能光電示範點，日後會更慎重選擇地點，讓公園綠地以綠地為主。