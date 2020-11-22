拚商圈經濟 高雄商圈12月有多項送禮、抽獎活動

後疫情時代，高雄市拚商圈經濟，市府及商圈連袂推出活動。12月新鹽埕商圈將舉辦「金Go Pay－新鹽埕歡樂聖誕嘉年華」活動，使用行動支付消費滿200元即送招財貓提袋等禮品。市府也將於12月推出「高雄一百周年慶」抽獎活動等，鼓勵民眾多到高雄商圈消費。

迎接12月聖誕節，新鹽埕商圈12月1日起舉辦「金Go Pay－新鹽埕歡樂聖誕嘉年華」活動，新鹽埕商圈理事長謝文純說，新鹽埕商圈近年大力推動行動支付，因此活動與行動支付連結。

謝文純說，12月1日至20日間，使用行動支付在商圈消費滿200元即可獲得限量商圈招財貓提袋及聖誕許願卡一張。活動最後一天還會抽女錶、背包、高捷少女紀念商品等獎，並搶先獨賣原訂12月30日才上市的「魔法少女小帕」一卡通。

另新鹽埕商圈12月20日將舉辦「學生尬舞大賽」，即起報名至30日止，前3名隊伍可獲得等值5千元禮品。民眾則在活動現場掃描聖誕樹上的QR code上傳微笑自拍照片，也有機會抽到一卡通、高捷少女紀念品和牛肉麵兌換券等獎。

市府經發局支持商圈舉辦相關行銷活動，12月也同步推出「高雄一百周年慶」活動，提供多項獎品抽獎，1日至31日活動期間，每2小時就會抽出一獎，民眾只要使用200元三倍券或單筆消費滿500元，就可參加抽獎。同時活動期間在高雄配合的飯店住宿，還會贈送400元「高雄券」，可在商圈或夜市指定店家折抵現金。