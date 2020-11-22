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高雄巡守隊小兵立大功 難敵老化隱憂

聯合報 / 記者林保光王慧瑛／高雄即時報導
高雄市苓雅區凱旋里巡守隊員採步巡方式深入巷弄，是守望社區治安的好幫手。圖／里長錢雲徽提供
高雄市苓雅區凱旋里巡守隊員採步巡方式深入巷弄，是守望社區治安的好幫手。圖／里長錢雲徽提供

警力有限民力無窮，巡守隊是守望治安好夥伴，高雄市議員黃文益日前質詢關注巡守隊誤餐費等權益，也要求重視訓練、裝備等，才能吸引新血投入。除運作經費，各縣市巡守隊正面臨隊員老化隱憂，高雄474支守望相助隊、1萬4836人，平均58歲。台東有31支巡守隊、703人，平均61歲。屏東71隊、1769人，均齡58歲。屏東、台東巡守隊上限70歲，高雄沒設年齡天花板。

高雄市警察局為巡守隊員投團保，隊員屬志工角色，以負責治安通報為重，包括地區巡守、留意失竊機車、失蹤人口、注意兒虐及家暴等，不建議巡守隊員參與逮捕、取締，避免發生危險，協勤任務以尋獲失竊機車最常見。

位在高雄女中周邊的高雄市前金區博孝里，巡守隊員15人，規模迷你，男女比率各半，不少是鄰長、夫妻檔，巡守隊算是里長服務團隊力量延伸，除守護治安，也能蒐集基層意見。博孝里長方文杰是六年九班生，他說，與他年紀相仿里民大多仍忙於工作、家庭，能參與巡守隊等社區事務時間較少，巡守隊人力有限，目前採兩班制，現況以步巡為主，明年將為巡守隊員添購單車，改以單車巡邏。

位於文化中心周邊的苓雅區凱旋里，巡守隊成立約7年，隊員人數30人，平均年齡50多歲，隊員採步巡方式深入巷弄，發現可疑生面孔便立即通報轄區凱旋派出所，曾多次找回失蹤人口。里長兼巡守隊長錢雲徽說，巡守隊員以退休樂齡族居多，擁有不錯體能，重點是有一顆熱血的心，樂意為公眾服務、付出。

三民區寶安里巡守隊成立10年，隊員58人，每晚規畫三班巡邏，從晚間7點至凌晨1點，每班2人一組，一班2小時。里長兼巡守隊長黃柏澤說，女性巡守隊員比男性多約1成，以退休族、家庭主婦居多，隊員有人採步行，有人騎單車或機車巡邏，風雨無阻，巡守隊能給里民安定力量，隊員敏銳度高，曾接獲里民通報，會同巡邏警網合力擒賊，是守護治安的尖兵。

高雄全市891里，其中52％成立巡守隊，幾乎都是里長號召成隊。巡守隊在鬧區多、郊區少，高雄縣市合併前，原高雄市有8成里辦公室組隊，原高雄縣地區較少組隊。

市警察局犯罪預防科表示，各警分局編列協勤誤餐費給巡守員，在協勤時段可申領70元誤餐費，今年4月間，市府考量物價調漲，從70元調高為80元，部分分局經費吃緊，採減班或仍以70元因應。市長陳其邁認為治安不該有空窗期，指示警察局恢復原有巡守班次，一致給80元誤餐費，分局預算如不足，市府協助籌措財源。

高雄市前金區博孝里巡守隊算是里長服務團隊力量延伸，除守護治安，也能蒐集基層意見。圖／里長方文杰提供
高雄市前金區博孝里巡守隊算是里長服務團隊力量延伸，除守護治安，也能蒐集基層意見。圖／里長方文杰提供
高雄市苓雅區凱旋里巡守隊員以退休樂齡族居多，擁有不錯體能，重點是有一顆熱血的心，樂意為公眾服務、付出。圖／里長錢雲徽提供
高雄市苓雅區凱旋里巡守隊員以退休樂齡族居多，擁有不錯體能，重點是有一顆熱血的心，樂意為公眾服務、付出。圖／里長錢雲徽提供
高雄市三民區寶安里巡守隊成立10年，隊員58人，每晚規畫三班巡邏，從晚間7點至凌晨1點，每班2人一組，一班2小時。圖／里長黃柏澤提供
高雄市三民區寶安里巡守隊成立10年，隊員58人，每晚規畫三班巡邏，從晚間7點至凌晨1點，每班2人一組，一班2小時。圖／里長黃柏澤提供
高雄市苓雅區凱旋里巡守隊員採步巡方式深入巷弄，發現可疑生面孔便立即通報轄區凱旋派出所，曾多次找回失蹤人口。圖／里長錢雲徽提供
高雄市苓雅區凱旋里巡守隊員採步巡方式深入巷弄，發現可疑生面孔便立即通報轄區凱旋派出所，曾多次找回失蹤人口。圖／里長錢雲徽提供

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