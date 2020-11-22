北上挺秋鬥！國民黨高雄黨團號召出門反萊豬
秋鬥遊行今天下午登場，前高雄市長韓國瑜今天凌晨透過臉書說，他支持這場遊行，鼓勵大家站出來，但怕模焦點他不會出現。國民黨高雄市黨部周邊團體今天自發性北上參與遊行的遊覽車至少13輛，不少人清晨6點半就出門，堅決反對萊豬叩關，也抗議蔡政府侵害新聞自由、反民主。
國民黨高雄市黨部主委李哲華說，這次國民黨與公民團體一起走上街頭是新嘗試，高雄民眾參與意願踴躍，民眾從就近的集合點出發，美濃、旗山民眾清晨6點半就北上。
李哲華表示，反萊豬是主訴求，秋鬥遊行分3大隊，分別主張「食安、勞工」、「環保、教育」「土地、言論自由」，昨晚已在凱道聚集的「挺中天」民眾，今天也會匯入遊行隊伍參與抗爭，對蔡政府侵害新聞自由、反民主發出怒吼。
李哲華也透露，12月13日高雄市黨部黨慶將辦在高雄市橋頭台糖花卉農園中心，主題是「挺台灣、護健康、反萊豬」，現場會舉辦支持國產豬烤肉活動，頒獎給30至70年黨齡的資深黨員，也有邀請前市長韓國瑜出席。
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