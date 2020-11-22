每月平均2.6萬人次 和平共融遊戲公園養護不馬虎

屏東縣去年6月啟用的和平共融遊戲公園，特色豐富的遊具設施，也是縣內第一座讓社區兒童自主表達需求意見，落實在工程規畫設計共融公園，平均每月有2萬6千人次造訪，有30多的國內外團體參訪，由於使用率高，社會處每天派人巡視公園遊具使用情況，設計公園巡視清單，若發現遊具耗損維修，即時更換，公園養護不馬虎。

這座和平共融遊戲公園位在社會福利館旁，社會處社工師蔡政修每天一早上班，拿著公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況，會先注意整潔度，之後根據遊具情況檢查，滾輪滑梯，會檢查滾輪有沒有不能轉動，或是出現卡卡等，「讓小朋友玩得安全」。

最熱門的滑軌設施，蔡政修說，會推一次滑軌軌道有沒有零件脫落、耗損。攀爬網，會檢查攀爬網有無牢固，連接金屬釦環有無脫落，欄杆是否穩固等。他說，磨石子滑梯曾發現有一個超小0.3公分折彎的小釘子，小朋友在溜時，褲子被勾破，趕緊將釘丁子拔除，雖然釘子很小，即便在檢驗安全範圍內，但只要民眾反映，立即處理。

和平公園共融遊戲場有老樹與遊具結合的捷克樹屋、適合身障者飛翔滑軌、滾輪滑梯、還有花灑區與復古汲水幫浦等，最近汲水幫浦、沙坑挖土機壞掉，都即時報修，現今已修復完成。