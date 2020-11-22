快訊

只要有運動就好？專家建議：先認清各種運動的優缺點

墾丁南灣潛水客不慎溺水 經漁船救起仍宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月平均2.6萬人次 和平共融遊戲公園養護不馬虎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣和平共融公園遊戲場去年6月啟用至今，每月有平均有2.6萬人次造訪。圖／取自屏東區家庭福利服務中心紛絲團
屏東縣和平共融公園遊戲場去年6月啟用至今，每月有平均有2.6萬人次造訪。圖／取自屏東區家庭福利服務中心紛絲團

屏東縣去年6月啟用的和平共融遊戲公園，特色豐富的遊具設施，也是縣內第一座讓社區兒童自主表達需求意見，落實在工程規畫設計共融公園，平均每月有2萬6千人次造訪，有30多的國內外團體參訪，由於使用率高，社會處每天派人巡視公園遊具使用情況，設計公園巡視清單，若發現遊具耗損維修，即時更換，公園養護不馬虎。

這座和平共融遊戲公園位在社會福利館旁，社會處社工師蔡政修每天一早上班，拿著公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況，會先注意整潔度，之後根據遊具情況檢查，滾輪滑梯，會檢查滾輪有沒有不能轉動，或是出現卡卡等，「讓小朋友玩得安全」。

最熱門的滑軌設施，蔡政修說，會推一次滑軌軌道有沒有零件脫落、耗損。攀爬網，會檢查攀爬網有無牢固，連接金屬釦環有無脫落，欄杆是否穩固等。他說，磨石子滑梯曾發現有一個超小0.3公分折彎的小釘子，小朋友在溜時，褲子被勾破，趕緊將釘丁子拔除，雖然釘子很小，即便在檢驗安全範圍內，但只要民眾反映，立即處理。

和平公園共融遊戲場有老樹與遊具結合的捷克樹屋、適合身障者飛翔滑軌、滾輪滑梯、還有花灑區與復古汲水幫浦等，最近汲水幫浦、沙坑挖土機壞掉，都即時報修，現今已修復完成。

和平公園共融遊戲場2500坪，採分區設計、遊具與自然地景融合等友善設施，讓親子、身障親子等，都能自在地一起玩，啟用1年半，每月平均有2萬6千人次造訪，養護更為重要。社會處指出，除屏東市外，陸續在九如、鹽埔、潮州等鄉鎮打造共融遊戲場。

社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
公園巡視清單列表。記者劉星君／攝影
公園巡視清單列表。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
屏東縣和平共融公園遊戲場，師傅維修滑軌軌道設施。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
屏東縣和平共融公園遊戲場，師傅維修滑軌軌道設施。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
屏東縣和平共融公園遊戲場，師傅維護人工草皮。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
屏東縣和平共融公園遊戲場，師傅維護人工草皮。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
屏東縣和平共融公園遊戲場，師傅維修滑梯欄杆。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
屏東縣和平共融公園遊戲場，師傅維修滑梯欄杆。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影
社會處社工師蔡政修每天一早上班，根據公園巡視清單列表，花半小時，走訪公園內每個角落，檢查遊具情況。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

竹市移動餐車、歡唱車深入社區 加強防疫長者安心利用

拔20顆牙案醫師慘遭網路霸凌 嘉市議員嚴厲譴責

基隆2長照中心遭廢照 限12/9前安置36名住民

台東縣府與大學共辦長青學苑暨勞工大學 2千多人受惠

相關新聞

每月平均2.6萬人次 和平共融遊戲公園養護不馬虎

屏東縣去年6月啟用的和平共融遊戲公園，特色豐富的遊具設施，也是縣內第一座讓社區兒童自主表達需求意見，落實在工程規畫設計共...

屏東後灣海鹽故事牆 居民講給你聽

位於屏東海生館旁、坐擁美麗月形海灣的屏東車城鄉後灣小漁村，洋溢古樸風情，後灣人文暨生態保育協會重現製鹽ヽ取鹽滷古早生活方...

視察高雄亞灣計畫 蔡總統讚很不錯

高雄市長陳其邁昨天陪蔡英文總統視察高雄港埠旅運中心，也向蔡總統說明亞洲新灣區5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區計畫...

蘇揆視察高屏二快 盼1+1大於2

行政院長蘇貞昌昨天到屏東縣視察2項重大公共工程計畫，對西起高雄左營高鐵路，東至屏東鹽埔的高屏東西向第二快速公路，他說，原...

橋科是北高雄產業的寄望 高市府提早治水防積淹　

高雄市推動橋頭科學園區的腳步加快，高雄市長陳其邁要求水利局向經濟部水利署爭取9.8億元辦理筆秀排水整治工程，113年前完...

高市青年局國際志工志願服務 寓教於樂賦予玩具新生命

高雄市青年局60位國際志工經過40小時培訓課程，今天前往位於忠孝國小的玩具物藏館整理二手玩具，並運用二手玩具，設計「SD...

高雄鳳山罷免黃捷將展開街頭宣傳 目標走遍76里

高雄市發起罷免市議員黃捷的社群「鳳山清捷隊」送出4萬多份二階連署書後，預計本月25日起展開街頭宣傳，以走遍鳳山區76里為...

總統府音樂會走入高雄 蔡英文：希透過音樂鼓舞世界

晨曦高雄2020總統府音樂會，今午2點半將在衛武營國家藝術文化中心登場，今年適逢高雄改制更名100年，總統蔡英文戴著「高...

影／投2.6億活化鹽埔漁港 蘇揆視導潘孟安再加碼爭取

行政院長蘇貞昌今天上午到屏東東港視導「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，航港局報告行政院已在7月核定經費2.6億元，訂明年初...

歐洲在台商會淨灘 執行長何飛逸感性說：台灣是我們的家

歐洲在台商務協會(ECCT) 今早攜手高雄市政府、海洋委員會在高雄旗津淨灘，上百志工捲起袖管撿垃圾。ECCT執行長何飛逸...

蔡總統關心高港旅運中心 不答內閣是否改組

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委管碧玲、李昆澤、許智傑等人到興建中的高雄港埠旅運中心了解興建情形與未來規畫，台灣港務...

里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

以蛋捲聞名的嘉義名店「福義軒」近年攜手「里仁」商店推出胚芽餅，但遭民眾舉發，餅乾標榜不含添加物，卻使用乳化劑，高雄市衛生...

熱門新聞

中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

美大選影響婚姻？準女婿堅持川普受委屈、岳丈阻女嫁

中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。