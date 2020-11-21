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橋科是北高雄產業的寄望 高市府提早治水防積淹　

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
為避免橋頭科學園區聯外道路淹水，高雄市水利局及早展開治水防洪工程。圖／高雄市水利局提供
為避免橋頭科學園區聯外道路淹水，高雄市水利局及早展開治水防洪工程。圖／高雄市水利局提供

高雄市推動橋頭科學園區的腳步加快，高雄市長陳其邁要求水利局向經濟部水利署爭取9.8億元辦理筆秀排水整治工程，113年前完成，避免橋科聯外道路積淹水。水利局不只要提早整治橋科周圍區域排水工程，也將邀請當地居民參與排水休憩綠帶規畫，共同營造良好生態環境。

水利局表示，筆秀排水典寶溪匯流口到海城橋已完成整治，為避免橋科基地及聯外道路開發後，加重該地區淹水潛勢，向經濟部水利署爭取海城橋到高速鐵路段渠道整治，工程長度約2.7公里，渠道要從6公尺拓寬為12公尺，搭配科學園區內設置4座滯洪公園，滯洪量約32萬噸，可提升整體防洪標準。

水利局分析，未來橋頭科學園區開發完成，可自行提供上游滯洪量，如配合這次排水路整治，可降低下游筆秀、海城與滾水等社區淹水潛勢，避免橋科聯外道路積淹水。

水利局在排水整治之外另考量生態和休憩設計，規畫時將邀請當地市民、民意代表和生態專家參與討論，留設適當空間設置綠帶及水防道路，並串聯橋科基地滯洪公園，打造排水休憩廊帶。

淹水 水利署

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