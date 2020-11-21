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高市青年局國際志工志願服務 寓教於樂賦予玩具新生命

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高市青年局國際志工、親善大使與忠孝國小志工大合照。圖／高市青年局提供
高市青年局國際志工、親善大使與忠孝國小志工大合照。圖／高市青年局提供

高雄市青年局60位國際志工經過40小時培訓課程，今天前往位於忠孝國小的玩具物藏館整理二手玩具，並運用二手玩具，設計「SDGs講解區」、「益智區」、「角色扮演區」、「故事區」、「資源再生角」及「桌遊角」等一系列闖關活動，傳遞「從玩具中學習永續發展」信念。

學員們先分組進行玩具消毒及分類，並找尋適合的玩具開始佈置闖關試玩區，所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並邀請忠孝國小40位小小志工來試玩，並提出回饋意見。這次志願服務主持人是由高雄醫學大學的陳湘芸及樹人醫護管理專科學校的張嘉晉所擔任，兩人提到，此次的主持活動是挑戰自己，因需要用故事性的方式講解比較生硬的議題，對他們來說是個挑戰，但也是一個很難得的學習經驗，能學習在校園學習不到的知識外，還能藉此參與公共事物，發揮擔任志工的熱情與使命。

青年局局長張以理表示，這次「玩具總動員」的志願服務活動以弱勢關懷、環境保護、國際議題為主軸，12月13日將前往南區兒童之家，設置玩具闖關活動，期待以玩具作為志工與兒童的橋樑，透過國際志工的服務，將國際議題深化兒童世代。

高市青年局國際志工學員分組進行玩具消毒及分類。圖／高市青年局提供
高市青年局國際志工學員分組進行玩具消毒及分類。圖／高市青年局提供
高市青年局大小志工玩過山洞益智遊戲。圖／高市青年局提供
高市青年局大小志工玩過山洞益智遊戲。圖／高市青年局提供

青年 桌遊

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