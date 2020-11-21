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高屏二快預算增至636億工期長達12年 潘孟安另有想法
高雄屏東的第二快速公路（簡稱：高屏二快）已進入綜合規畫階段，行政院長蘇貞昌今天上午南下屏東視察。由於交通部公路總局為避開軍用地區，於是提出路線較偏北的提案，與屏東縣長潘孟安期望的原擬路線有所落差。因此潘表示，原路線土地取得較容易，也較符合屏東路網需求同時期望能縮短工期，對此，蘇貞昌也認同應縮短工期，也會請相關單位進行跨部會研議。
高屏二快已進入綜合規畫階段，今天交通部公路總局長許鉦漳指出，高屏二快設計路線全長22.6公里、橋樑段18.9公里、隧道路段0.7公里，其中，隧道採單向式分離式車道，其餘路段則是雙向式共四車道。
許鉦漳還說，高屏二快原先估算的可行性經費約390億元，因高雄市要求增加3處交流道、高屏溪景觀橋及匝道等施工項目，經費將增加到636億元，預計2032年完工。
對此，潘孟安認為，公路總局的提案為避開高屏溪攔河堰及軍事用地路線往北偏移，不僅增加土地徵收、拆遷難度，也影響到屏東台3線、台27線及國道3號等路網的銜接，且施工時間長達12年。
因此，潘孟安建議，高屏二快需加入地方路網規畫，只要不加長工程期限，希望能以可銜接的路線著手，另外，高雄仁武到左營的工期是否能先脫鉤，讓工程分開進行，先由屏東沒有爭議端的部分優先處理，藉此縮短工程期限。
行政院長蘇貞昌也認同縮短工程期限，至於路線規畫或工程上的困難，則希望交通部、國防部等相關單位進行跨部會研議，並表示，工程、環評等事項，若可以就先進行，盡量不要拖慢交通建設，即使現在預算增加，也好比後續再加預算，更能減少社會資源的浪費。
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