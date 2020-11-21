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高屏二快預算增至636億工期長達12年 潘孟安另有想法

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（中）今天上午南下屏東視察高雄屏東的第二快速公路。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今天上午南下屏東視察高雄屏東的第二快速公路。記者陳弘逸／攝影

高雄屏東的第二快速公路（簡稱：高屏二快）已進入綜合規畫階段，行政院長蘇貞昌今天上午南下屏東視察。由於交通部公路總局為避開軍用地區，於是提出路線較偏北的提案，與屏東縣潘孟安期望的原擬路線有所落差。因此潘表示，原路線土地取得較容易，也較符合屏東路網需求同時期望能縮短工期，對此，蘇貞昌也認同應縮短工期，也會請相關單位進行跨部會研議。

高屏二快已進入綜合規畫階段，今天交通部公路總局長許鉦漳指出，高屏二快設計路線全長22.6公里、橋樑段18.9公里、隧道路段0.7公里，其中，隧道採單向式分離式車道，其餘路段則是雙向式共四車道。

許鉦漳還說，高屏二快原先估算的可行性經費約390億元，因高雄市要求增加3處交流道、高屏溪景觀橋及匝道等施工項目，經費將增加到636億元，預計2032年完工。

對此，潘孟安認為，公路總局的提案為避開高屏溪攔河堰及軍事用地路線往北偏移，不僅增加土地徵收、拆遷難度，也影響到屏東台3線、台27線及國道3號等路網的銜接，且施工時間長達12年。

因此，潘孟安建議，高屏二快需加入地方路網規畫，只要不加長工程期限，希望能以可銜接的路線著手，另外，高雄仁武到左營的工期是否能先脫鉤，讓工程分開進行，先由屏東沒有爭議端的部分優先處理，藉此縮短工程期限。

行政院長蘇貞昌也認同縮短工程期限，至於路線規畫或工程上的困難，則希望交通部、國防部等相關單位進行跨部會研議，並表示，工程、環評等事項，若可以就先進行，盡量不要拖慢交通建設，即使現在預算增加，也好比後續再加預算，更能減少社會資源的浪費。

屏東縣長潘孟安（左）向行政院長蘇貞昌（中）建議原擬高雄屏東的第二快速公路的路線較符合屏東需求且土地徵收更容易。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）向行政院長蘇貞昌（中）建議原擬高雄屏東的第二快速公路的路線較符合屏東需求且土地徵收更容易。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 潘孟安 蘇貞昌

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