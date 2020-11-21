小漁村重現尚天然的海鹽 車城後灣藝術牆一目瞭然

位於屏東海生館旁、坐擁美麗月形海灣的屏東車城鄉後灣小漁村，後灣人文暨生態保育協會重現製鹽ヽ取鹽滷的古早生活方式，成為社區最有「懷舊味」的亮點遊程；理事長楊美雲有感於後灣居民人人都是親切的導覽解說員， 發想用藝術彩繪方式呈現在地的海洋生態和海鹽文化，籌劃2年、以馬賽克瓷磚拚貼的「後灣海鹽故事牆」昨天完成。

車城鄉後灣村是個只有數百人的小漁村，當地居民早年以天然的地勢製海鹽，後灣人文暨生態保育協會10多年前沿襲古法製作天然海鹽，透過臉書行銷和遊客實際製作體驗，逐漸打開知名度，「後灣海鹽」不僅成了小漁村的時尚名產，也成為後灣社區生態旅遊的亮點遊程，

楊美雲說，後灣村日照足、降雨少，珊瑚礁海岸的礁岩穴是天然曬鹽池，拍擊礁岸的海水留在孔隙中，日曬多日後，海水鹽濃度大增形成鹽鹵，乾了就成為結晶鹽（粗鹽），居民撒在屋前廣場曝曬，間歇翻動幾次，就成了調味上品，日治時期鹽品受管制，抓到要受酷刑，還得躲躲藏藏。

她說，廉價的人工鹽問市後，傳統海鹽開始沒落，不希望老祖宗的生活智慧走入歷史，遊說居民重拾古法製鹽，不僅老輩居民興致盎然，年輕人也跟著學，重現鹽田掃鹽的畫面，用「口碑行銷」讓後灣海鹽重現江湖；有感於居民人人都是解說員，發想打造不怕風雨的馬賽克拚貼「後灣海鹽故事牆」，由她和藝術家志工聯手打造，除了婦人製鹽鹵，還有記憶中的鯨魚、一度棲地重威脅的陸蟹，也是後灣的人文生態縮影。