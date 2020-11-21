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小漁村重現尚天然的海鹽 車城後灣藝術牆一目瞭然

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東車城鄉後灣人文暨生態保育協會重現製鹽ヽ取鹽滷的古早生活方式，有感於後灣居民人人都是親切的導覽解說員，籌劃2年、以馬賽克瓷磚拚貼的「後灣海鹽故事牆」昨天完成。記者潘欣中／攝影
屏東車城鄉後灣人文暨生態保育協會重現製鹽ヽ取鹽滷的古早生活方式，有感於後灣居民人人都是親切的導覽解說員，籌劃2年、以馬賽克瓷磚拚貼的「後灣海鹽故事牆」昨天完成。記者潘欣中／攝影

位於屏東海生館旁、坐擁美麗月形海灣的屏東車城鄉後灣小漁村，後灣人文暨生態保育協會重現製鹽ヽ取鹽滷的古早生活方式，成為社區最有「懷舊味」的亮點遊程；理事長楊美雲有感於後灣居民人人都是親切的導覽解說員， 發想用藝術彩繪方式呈現在地的海洋生態和海鹽文化，籌劃2年、以馬賽克瓷磚拚貼的「後灣海鹽故事牆」昨天完成。

車城鄉後灣村是個只有數百人的小漁村，當地居民早年以天然的地勢製海鹽，後灣人文暨生態保育協會10多年前沿襲古法製作天然海鹽，透過臉書行銷和遊客實際製作體驗，逐漸打開知名度，「後灣海鹽」不僅成了小漁村的時尚名產，也成為後灣社區生態旅遊的亮點遊程，

楊美雲說，後灣村日照足、降雨少，珊瑚礁海岸的礁岩穴是天然曬鹽池，拍擊礁岸的海水留在孔隙中，日曬多日後，海水鹽濃度大增形成鹽鹵，乾了就成為結晶鹽（粗鹽），居民撒在屋前廣場曝曬，間歇翻動幾次，就成了調味上品，日治時期鹽品受管制，抓到要受酷刑，還得躲躲藏藏。

她說，廉價的人工鹽問市後，傳統海鹽開始沒落，不希望老祖宗的生活智慧走入歷史，遊說居民重拾古法製鹽，不僅老輩居民興致盎然，年輕人也跟著學，重現鹽田掃鹽的畫面，用「口碑行銷」讓後灣海鹽重現江湖；有感於居民人人都是解說員，發想打造不怕風雨的馬賽克拚貼「後灣海鹽故事牆」，由她和藝術家志工聯手打造，除了婦人製鹽鹵，還有記憶中的鯨魚、一度棲地重威脅的陸蟹，也是後灣的人文生態縮影。

屏東 生態保育

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