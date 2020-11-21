蔡英文參訪高市「逍遙園」 讚別具歷史意義

高雄市歷史建築「逍遙園」11月1日才修復開園，到訪遊客已破萬人，蔡英文總統今到高雄參加在衛武營舉辦的總統府音樂會，也到逍遙園一窺堂奧，指逍遙園能在高雄改制滿百年之際重新開園，別具歷史意義。

蔡總統今由市長陳其邁、副市長史哲及立法委員李昆澤、趙天麟等人陪同參訪逍遙園，得知這處歷史建築歷時十多年修復，台日匠師技術交流、公民亦參與工地見學，讚許高雄市政府很用心。

高雄今年適逢改制百年，副市長史哲率團隊規畫系列活動並開發許多文創商品，蔡總統戴上「高雄一百」口罩，也參訪逍遙園高雄一百專賣店，看到主覺LOGO設計的項鍊、傳達「走下去」意涵的襪子、結合在地特產的烏魚子巧克力，覺得創意十足；她鼓勵高雄市民一起撫今追昔，展望未來，攜手共創下一個更好的一百年。

高市文化局表示，逍遙園是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，昭和15年（1940）啟用；戰後，周邊土地成為802總醫院軍官與眷屬棲身的家，取名「行仁新村」，2003年起民間發起逍遙園保存，市府2010年登錄逍遙園為歷史建築，歷時十年調查研究、修復設計、斥資逾億元修復完工。