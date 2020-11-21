快訊

律師團隊訴訟大忽悠 這些謠言連川普也信？

蔡英文參訪高市「逍遙園」 讚別具歷史意義

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市歷史建築逍遙園熱門爆紅，蔡英文總統今參訪。圖／高雄市文化局提供
高雄市歷史建築逍遙園熱門爆紅，蔡英文總統今參訪。圖／高雄市文化局提供

高雄市歷史建築「逍遙園」11月1日才修復開園，到訪遊客已破萬人，蔡英文總統今到高雄參加在衛武營舉辦的總統府音樂會，也到逍遙園一窺堂奧，指逍遙園能在高雄改制滿百年之際重新開園，別具歷史意義。

蔡總統今由市長陳其邁、副市長史哲及立法委員李昆澤、趙天麟等人陪同參訪逍遙園，得知這處歷史建築歷時十多年修復，台日匠師技術交流、公民亦參與工地見學，讚許高雄市政府很用心。

高雄今年適逢改制百年，副市長史哲率團隊規畫系列活動並開發許多文創商品，蔡總統戴上「高雄一百」口罩，也參訪逍遙園高雄一百專賣店，看到主覺LOGO設計的項鍊、傳達「走下去」意涵的襪子、結合在地特產的烏魚子巧克力，覺得創意十足；她鼓勵高雄市民一起撫今追昔，展望未來，攜手共創下一個更好的一百年。

高市文化局表示，逍遙園是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，昭和15年（1940）啟用；戰後，周邊土地成為802總醫院軍官與眷屬棲身的家，取名「行仁新村」，2003年起民間發起逍遙園保存，市府2010年登錄逍遙園為歷史建築，歷時十年調查研究、修復設計、斥資逾億元修復完工。

目前逍遙園展示實體中，有「逍遙園開園紀念瓷盤」、「大谷家徽」、1935年出版「台湾島の現在」，還有市松紋壁面及網代天井等特殊的建築工法，日來成為高雄新興文化勝景。

蔡英文總統今天參訪重新開園的高雄逍遙園，與市長陳其邁在逍遙園一隅合影。圖／高雄市文化局提供
蔡英文總統今天參訪重新開園的高雄逍遙園，與市長陳其邁在逍遙園一隅合影。圖／高雄市文化局提供

歷史建築 修復 高雄市

延伸閱讀

總統府音樂會走入高雄 蔡英文：希透過音樂鼓舞世界

張淑芬首辦畫展 蔡英文親自到台南觀賞

影／蔡英文為全國最大護國神龍開光 祈求全球早日遠離疫情

蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋

相關新聞

里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

以蛋捲聞名的嘉義名店「福義軒」近年攜手「里仁」商店推出胚芽餅，但遭民眾舉發，餅乾標榜不含添加物，卻使用乳化劑，高雄市衛生...

蔡總統訪高雄亞灣計畫 稱讚這個計畫不錯

總統蔡英文今天南下視察高雄港埠旅運中心，關心亞洲新灣區發展情形，她稱讚「這個計畫不錯」。現場媒體詢問中天換照議題及內閣改...

高屏二快預算增至636億工期長達12年 潘孟安另有想法

高雄屏東的第二快速公路（簡稱：高屏二快）已進入綜合規畫階段，行政院長蘇貞昌今天上午南下屏東視察。由於交通部公路總局為避開...

小漁村重現尚天然的海鹽 車城後灣藝術牆一目瞭然

位於屏東海生館旁、坐擁美麗月形海灣的屏東車城鄉後灣小漁村，後灣人文暨生態保育協會重現製鹽ヽ取鹽滷的古早生活方式，成為社區...

蔡英文參訪高市「逍遙園」 讚別具歷史意義

高雄市歷史建築「逍遙園」11月1日才修復開園，到訪遊客已破萬人，蔡英文總統今到高雄參加在衛武營舉辦的總統府音樂會，也到逍...

總統府音樂會走入高雄 蔡英文：希透過音樂鼓舞世界

晨曦高雄2020總統府音樂會，今午2點半將在衛武營國家藝術文化中心登場，今年適逢高雄改制更名100年，總統蔡英文戴著「高...

影／投2.6億活化鹽埔漁港 蘇揆視導潘孟安再加碼爭取

行政院長蘇貞昌今天上午到屏東東港視導「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，航港局報告行政院已在7月核定經費2.6億元，訂明年初...

陳其邁向蔡總統展現5GAIOT藍圖 新創基地在台壽大樓

高雄市長陳其邁要在亞洲新灣區打造5G、AIOT新創基地，這個基地今天公開了，高雄市副市長羅達生今天向蔡英文總統簡報有關5...

歐洲在台商會淨灘 執行長何飛逸感性說：台灣是我們的家

歐洲在台商務協會(ECCT) 今早攜手高雄市政府、海洋委員會在高雄旗津淨灘，上百志工捲起袖管撿垃圾。ECCT執行長何飛逸...

蔡總統關心高港旅運中心 不答內閣是否改組

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委管碧玲、李昆澤、許智傑等人到興建中的高雄港埠旅運中心了解興建情形與未來規畫，台灣港務...

A1交通事故死亡案例老人多 高市用圖卡籲老人騎機車戴安全帽

高雄市政府統計，今年死亡的交通事故（A1）中，未戴安全帽致死率是有戴安全帽的7.9倍，死亡事故案例中又過半數是65歲以上...

屏東三分之一鄉鎮淪狂犬病疫區！防疫靠「二不一要」

屏東縣政府農業處動物防疫所有鑑於10月在瑪家鄉與內埔鄉交界山區小路發現一具有狂犬病鼬獾屍體，將於明天開始辦理「犬貓狂犬病...

熱門新聞

昔護陳幸妤的南港女里長過世 陳水扁專程北上拈香悼念

里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

逾200年金包里慈護宮將修復 臨時紅壇啟用出火安座大典

王浩宇罷免案 明年1月16日投票

影／6歲童耶誕心願：想要溫暖被子 冬天就不怕感冒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。