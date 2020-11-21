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總統府音樂會走入高雄 蔡英文：希透過音樂鼓舞世界

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
總統府音樂會今午在衛武營國家藝術中心登場，是獻給高雄的一場音樂會，圖／公視提供
總統府音樂會今午在衛武營國家藝術中心登場，是獻給高雄的一場音樂會，圖／公視提供

晨曦高雄2020總統府音樂會，今午2點半將在衛武營國家藝術文化中心登場，今年適逢高雄改制更名100年，總統蔡英文戴著「高雄100」口罩抵達會場，她表示，過去幾年總統府音樂會持續的走出台北，今年也是台灣通過重重考驗的一年，在防疫在經濟各種成就上為世界做出貢獻，希望透過這場音樂會，也同樣可以為世界帶來鼓舞。

今午這場總統府音樂會，包括副總統賴清德、監察院長陳菊，高雄市長陳其邁都出席，安排高雄在地優秀音樂家及團體共同演出，包括高雄出身的小提琴演奏家李宜錦和由楊欽指揮的高雄市交響樂團，共同演奏已故作曲家蕭泰然老師的作品。另為展現高雄多元族群包容性，也邀請六龜高中、寶來國中合唱團及尼布恩合唱團帶來山林天籟美聲，並安排獲金曲獎踃定的歌手林生祥帶來3首創作，表達對美濃故鄉濃的鄉土之愛。

總統蔡英文表示，過去幾年總統府音樂會持續走出台北，走向台灣不同的縣市，和各地好友一起分享多元的台灣音樂，今年很榮幸可以來到台灣唯一的葡萄園式音樂廳衛武營國家藝術中心，體驗現場演奏、演唱的魅力、這次總統府音樂會也是獻給高雄的一場音樂會，有高雄在地的音樂團隊共同參與，演奏的曲目中包括來自高雄鳳山已故的作曲家蕭泰然先生的作品，蕭的作品傳達出對故鄉濃烈的情感，妻與女今也到場。

蔡總統說，今年適逢高雄改制百年，也是台灣通過重重考驗，在防疫在經濟各種成就上帶給世界珍貴貢獻了一年，透過總統府音樂會，也希望台灣的聲音，同樣可以為世界帶來鼓舞。

今午的 總統府音樂會以蕭泰然大師「來自福爾摩沙的天使」開場，接續演奏「玉山頭」、「出外人」等曲，曲風悠揚，醉人心弦。

總統蔡英文希望總統府音樂會所帶來的聲音同樣也能鼓舞全世界。圖／公視提供
總統蔡英文希望總統府音樂會所帶來的聲音同樣也能鼓舞全世界。圖／公視提供
高雄六龜高中獲邀在總統府音樂會演出，帶來天籟美聲。圖／公視提供
高雄六龜高中獲邀在總統府音樂會演出，帶來天籟美聲。圖／公視提供

音樂會 總統府 交響樂團

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