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影／投2.6億活化鹽埔漁港 蘇揆視導潘孟安再加碼爭取
行政院長蘇貞昌今天上午到屏東東港視導「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，航港局報告行政院已在7月核定經費2.6億元，訂明年初發包，2022年7月完工，可提升旅客、居民與貨物的服務品質，帶著鹽埔港發展和相關區域觀光休閒漁業發展；縣長潘孟安當場向蘇揆再爭取2.5億元的漁港公共建設升計畫，但需國有財產局配合移撥土地，蘇貞昌希望前置作業準備好再提出。
屏東小琉球近年觀光旅遊興盛，東港漁港東琉線客運碼頭已達飽合狀態，為分散運量至鄰近鹽埔港開船並達活絡目的，縣府去年開通鹽琉線航線後，再向中央提「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，將建置跳島遊憩轉運站、海洋廣場、停車場、及觀海平台和北突堤，行政院核定後，蘇貞昌今天由交通部長林佳龍、縣長潘孟安等人陪同到鹽埔漁港視察。
潘孟案說，東港鹽埔漁港在2008年公告屬一類漁港，去年完成擴建工程後，港區外擴設施日漸完備，可供100噸級漁船進出，由於鹽埔漁港水深平穩、腹地大，適合發展交通航運，但受限只有漁撈漁船能進出，去年邀集相關單位跨部會議，最後同意將鹽埔漁港畫設客貨碼頭專區，建置遊憩轉運站、海洋廣場、停車場及觀海平台等，但加油站、網具整備、製冰場、複合式拍賣中心等公共建設仍缺，欠「臨門一腳」。
蘇貞昌說，前年核定東港深水碼頭工程和今年的客貨運專區建設計畫，都是因應地方需求，鹽埔漁港客貨運專區完工後，不僅解決東港交通船擁擠問題，更符合鹽埔漁民的產業文化與生活節奏，期待帶動大鹽埔地區發展；潘縣長希望增加鹽埔泊區漁業的基礎公共建設，希望前置作業準備好後一次提出。
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