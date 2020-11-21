陳其邁向蔡總統展現5GAIOT藍圖 新創基地在台壽大樓

高雄市長陳其邁要在亞洲新灣區打造5G、AIOT新創基地，這個基地今天公開了，高雄市副市長羅達生今天向蔡英文總統簡報有關5G、AIOT發展計畫時表示，預計在市總圖旁的台壽大樓地下一樓到7樓打造5G、AIOT新創基地，更將整合平台營運商、系統整合商、創新開發商、創新應用商來推動平台型產業聚落，並在附近的市有地興建1600多戶只租不賣的社會住宅。蔡總統稱讚這個計畫很不錯。

羅達生並表示，本月30日將成立一個5GAIOT的國際大聯盟，近百家廠商參加，包括像中華電信、遠傳、亞太電信的通訊商，還有雲端供應商，比如微軟、亞馬遜、思科，系統整合商像仁寶、智崴等、中光電等，也有無人機、機器人製造商， 以及應用需求的國營事業，如中鋼、台電、中油、港務公司，等；未來亞灣區將會成為全台最大的5GAIOT新創產業場域。

羅達生說，市府規畫在亞灣區成立的是實證型的創新場域，因此在高雄軟體科園區空間已不足的情況，規畫中油的「特倉三」1萬坪土地，在台電所有的「特貿三」規畫企業營運總部，可提供5萬坪讓業界開發；經濟部正協助成立一個國際級的5GAIOT新創基地，盼能比照林口的新創園區，至少有1.4萬坪的空間給新創業者進駐，建構五Ｇ專網和物聯網，讓進駐的業者能盡興的發揮他們的創意。

羅達生表示，5G、AIOT是跨技術、跨領域、跨行業，所以要推動平台型的產業聚落，正向行政院爭取支持5GAIOT群聚發展綱要計畫，把平台營運商、系統整合商、創新開發商、創新應用商串連起來，並有端對端平台的合作，把園區打造為全球首座從概念驗證、服務驗證到商業驗證一條龍的實證場域。

羅達生說，之所以預計要把台壽的BOT大樓打造成一個5G、AIOT場域，因那是市府文化局在總圖第二期裡面所規畫的一個BOT大樓，有區位的優勢，交通便利，生活機能完整，也在亞灣區的場域裡，將來跟產業聚落很容易形成一個網絡。台壽BOT大樓是有27層樓，目前在經濟部中小企業處正規畫地下1樓到地面7樓可運用的4500多空間來建置相關新創基地。