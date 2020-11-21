歐洲在台商會淨灘 執行長何飛感性說：台灣是我們的家

歐洲在台商務協會(ECCT) 今早攜手高雄市政府、海洋委員會在高雄旗津淨灘，上百志工捲起袖管撿垃圾。ECCT執行長何飛逸感性地說，淨灘的原因是因台灣是我們的家，當然要保持家裡乾淨。到場致意的高雄市長陳其邁則幽默引用電影蜘蛛人名言「能力多大，責任就有多大」，鼓勵大家讓海岸恢復清淨美麗。

歐洲在台商會舉辦「All in one高雄淨攤日」，邀歐洲在台企業及環保志工共同投入，海洋委員會也不落人後，許多參加者特地帶小孩體驗，為海洋環保盡分心力。

陳其邁踩著球鞋一身輕裝到場，他說，歐洲商會近年在台灣的投資達400億美元，最近德商默克也在高雄投資半導體產業，尤其是綠能發電，跟高雄有很多合作發展的機會。上月他到商會拜會招商，爭取歐洲商會到南部半導體產業聚落投資，商會邀他參加高雄淨灘活動，他承諾一定會到，「所以今天是打死不退，一定要謝謝他們關心環保」。

陳表示，高雄過去遭重工業污染，有許多塑膠、石化品，城市發展雖重要，但環保護也要努力朝聯合國「永續發展目標(SDGs)」目標邁進，達到環境永續。