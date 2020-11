歐洲在台商會淨灘 執行長何飛感性說：台灣是我們的家

歐洲在台商務協會(ECCT) 今早攜手高雄市政府、海洋委員會在高雄旗津淨灘,上百志工捲起袖管撿垃圾。ECCT執行長何飛逸感性地說,淨灘的原因是因台灣是我們的家,當然要保持家裡乾淨。到場致意的高雄市長陳其邁則幽默引用電影蜘蛛人名言「能力多大,責任就有多大」,鼓勵大家讓海岸恢復清淨美麗。

歐洲在台商會舉辦「All in one高雄淨攤日」,邀歐洲在台企業及環保志工共同投入,海洋委員會也不落人後,許多參加者特地帶小孩體驗,為海洋環保盡分心力。

陳其邁踩著球鞋一身輕裝到場,他說,歐洲商會近年在台灣的投資達400億美元,最近德商默克也在高雄投資半導體產業,尤其是綠能發電,跟高雄有很多合作發展的機會。上月他到商會拜會招商,爭取歐洲商會到南部半導體產業聚落投資,商會邀他參加高雄淨灘活動,他承諾一定會到,「所以今天是打死不退,一定要謝謝他們關心環保」。

陳表示,高雄過去遭重工業污染,有許多塑膠、石化品,城市發展雖重要,但環保護也要努力朝聯合國「永續發展目標(SDGs)」目標邁進,達到環境永續。