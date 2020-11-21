聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐洲在台商會淨灘 執行長何飛感性說：台灣是我們的家
歐洲在台商務協會(ECCT) 今早攜手高雄市政府、海洋委員會在高雄旗津淨灘，上百志工捲起袖管撿垃圾。ECCT執行長何飛逸感性地說，淨灘的原因是因台灣是我們的家，當然要保持家裡乾淨。到場致意的高雄市長陳其邁則幽默引用電影蜘蛛人名言「能力多大，責任就有多大」，鼓勵大家讓海岸恢復清淨美麗。
歐洲在台商會舉辦「All in one高雄淨攤日」，邀歐洲在台企業及環保志工共同投入，海洋委員會也不落人後，許多參加者特地帶小孩體驗，為海洋環保盡分心力。
陳其邁踩著球鞋一身輕裝到場，他說，歐洲商會近年在台灣的投資達400億美元，最近德商默克也在高雄投資半導體產業，尤其是綠能發電，跟高雄有很多合作發展的機會。上月他到商會拜會招商，爭取歐洲商會到南部半導體產業聚落投資，商會邀他參加高雄淨灘活動，他承諾一定會到，「所以今天是打死不退，一定要謝謝他們關心環保」。
陳表示，高雄過去遭重工業污染，有許多塑膠、石化品，城市發展雖重要，但環保護也要努力朝聯合國「永續發展目標(SDGs)」目標邁進，達到環境永續。
何飛逸說，這是歐洲商會第一次在南部辦淨灘，為什麼要辦，因為台灣是我們的家，同時也希望提高大家對於海洋污染的關注，按國立海洋大學的統計，每年約800多萬公噸塑膠垃圾會流入亞洲海域，世界經濟論壇更預測，到205年海洋裡面塑膠類垃圾會超過魚類數量，相當可怕。除此，丟棄一個可樂鋁罐，約需200年才會被大自然分解，尼龍線則需費時600多年，海洋環保刻不容緩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言