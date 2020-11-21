蔡總統關心高港旅運中心 不答內閣是否改組

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委管碧玲、李昆澤、許智傑等人到興建中的高雄港埠旅運中心了解興建情形與未來規畫，台灣港務公司董事長李賢義向總統報告旅運中心的工程雖比預期延誤一些時日，但明年底可以完成。蔡總統關心港區周邊土地活化情況，李賢義表示正與高雄市合作推動活化事宜。

今天有媒體向蔡總統喊問內閣是否要改組及言論自由，蔡總統都未回應。

高雄港埠旅運中心位在高雄市三多路西面的路底，前面有環狀輕軌經過。李賢義簡報時表示，整個中心共有15層樓，總樓地板面積8萬700平方公尺，地下一、二樓是停車場，可停汽車718輛、機車565輛；地面1到3樓有入境大廳、商店、餐廳和觀景平台，4到13樓是港務公司辦公室，14樓和15樓是多功能商業會議設施。

李賢義說，港埠旅運中心前碼頭可提供22.5萬總噸大型郵輪靠泊，如果是母港的郵輪，每小時可完成2100人通關，如果是掛靠港的郵輪，每小時可完成3500人通關。

整棟港埠旅運中心的建築大致分為塔樓和裙樓，塔樓9樓到15樓已完成，裙樓目前完成62%，預計明年6月可以完工。 李賢義表示，整棟建築預計明年底完工。