里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

以蛋捲聞名的嘉義名店「福義軒」近年攜手「里仁」商店推出胚芽餅，但遭民眾舉發，餅乾標榜不含添加物，卻使用乳化劑，高雄市衛生局表示，上月局方接獲民眾反映後即函請所在地衛生局處置，嘉義衛生局確認標示不實也已開罰，高市衛生局也會要求轄區里仁商店改善，才允許再重新上市。

高雄市衛生局食品科表示，上月間接獲一名小姐反映，在里仁購買到含有乳化劑的胚芽餅，由於里仁總公司在台北，製造商福義軒在嘉義，局方已函送處理，由所在地衛生機關進一步調查。

據了解，向高市衛生局舉發的女性因罹患帶狀疱疹須定期服藥，吃藥前習慣先吃餅乾墊胃，當初認為里仁的商品標榜不含防腐劑、乳化劑等任何添加物，結果回家發現，買回的胚芽餅包裝上竟標示含有「山梨醇酐酯」成分，是乳化劑的一種。

高市衛生局食品科長李欣南表示，胚芽乳是合法食品添加物，製造商用來當乳化劑使用，產品品質本身沒有問題， 問題在於標示不實。里仁已經停止供貨，待改善後才能再重新上市。

福義軒總經理曾華盈今受訪指出，該添加物是「原料中的原料」，屬酵母粉中元素，安全合法，但公司該款商品採舊包裝袋未更新，自認外包裝標示的確有誤，接受罰款，第一時間也配合下架。