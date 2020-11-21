A1交通事故死亡案例老人多 高市用圖卡籲老人騎機車戴安全帽

高雄市政府統計，今年死亡的交通事故（A1）中，未戴安全帽致死率是有戴安全帽的7.9倍，死亡事故案例中又過半數是65歲以上的高齡駕駛者。交通局即製作「長輩圖卡」，結合社會局、民政局等在里辦公處、長青中心、醫療院所等高齡者活動熱點加強宣導騎機車一定要戴安全帽。

高雄市交通局表示，今年A1交通事故死亡人數中，未戴安全帽者共52人，佔總案件3成，是戴安全帽致死率的7.9倍，死亡事故案例中，其中過半數是65歲以上的長者。

交通局指出，高齡者可能戴安全帽的習慣未養成，或是安全帽沒戴好，又受限於高齡者的生理狀況，發生交通事故的傷亡往往就比一般人嚴重。

交通局呼籲民眾騎車時除了選用經濟部標準檢驗局審驗合格的安全帽外、更重要的是出發前繫好帽帶、戴好安全帽，在關鍵時刻救人一命。

高市交通局的「長輩圖卡」不但在銀髮族較多的場合宣導，也透過網路社群大量露出，希望能在短期內讓更多的民眾知道交通安全的重要資訊，盼民眾一起建立交通安全新文化。