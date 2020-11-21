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屏東三分之一鄉鎮淪狂犬病疫區！防疫靠「二不一要」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東瑪家鄉與內埔鄉交界山區小路今年10月發現一具有狂犬病鼬獾屍體。記者陳弘逸／翻攝
屏東瑪家鄉與內埔鄉交界山區小路今年10月發現一具有狂犬病鼬獾屍體。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府農業處動物防疫所有鑑於10月在瑪家鄉與內埔鄉交界山區小路發現一具有狂犬病鼬獾屍體，將於明天開始辦理「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」，巡迴鄉鎮包含內埔鄉、瑪家鄉、麟洛鄉、獅子鄉共14個場次。

縣府動防所指出，狂犬病為人畜共通的傳染病，若動物或人感染後未能及時處理，死亡率高達100%，且疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心及其他食肉目野生動物。

縣府動防所統計，自2013年截至今年10月底，台灣狂犬病陽性區計9縣市88鄉鎮，而屏東縣33個鄉鎮中有霧台、瑪家、獅子、牡丹、恆春、泰武、枋寮、春日、三地門、高樹、內埔共11個鄉鎮，仍屬狂犬病疫區。

動防所表示，今年10月內埔鄉鼬獾個案，就代表疫情仍持續發生，因此，近期會在縣內多個鄉鎮辦理「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」，廣邀民眾可攜帶通知單、身分證與飼養的犬貓前往施打。

動防所強調，為避免疫情擴散民眾務必遵守「二不一要」原則─「不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年為犬貓注射狂犬病疫苗」未定期替寵物施打狂犬病疫苗，可依「動物傳染病防治條例」規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

自行攜帶寵物至動物醫院施打狂犬病疫苗者，務必向獸醫師索取證明文件及頸牌。近期「屏東縣犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」場次如下：

內埔鄉場次

11月22日（日）上午9:00-12:00，地點：內埔鄉公所

瑪家鄉場次

11月24日（二）上午10:00-12:00，地點：涼山活動中心

11月24日（二）下午02:00-04:00，地點：瑪家活動中心（禮那里部落）

11月25日（三）上午10:00-12:00，地點：北葉活動中心

11月25日（三）下午02:00-04:00，地點：三和村辦公處對面廣場

11月26日（四）上午10:00-12:00，地點：佳義活動中心

11月26日（四）下午02:00-04:00，地點：排灣活動中心

11月27日（五）上午10:00-12:00，地點：美園社區活動中心

麟洛鄉場次

11月28日（六）上午09:00-12:00，地點：麟洛鄉公所

獅子鄉場次

12月1日（二）上午10:00-12:00，地點：和平活動中心

12月1日（二）下午14:00-16:00，地點：內獅活動中心

12月2日（三）上午10:30-12:00，地點：雙流活動中心

12月2日（三）下午14:00-16:00，地點：楓林村辦公處（楓林國小旁）

12月3日（四）上午10:30-12:00，地點：內文村辦公處

屏東縣動物防疫所將於明天開始辦理「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣動物防疫所將於明天開始辦理「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 疫苗 狂犬病

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