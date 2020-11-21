四重溪溫泉季Cosplay賽 「鬼滅之刃」尬場「犬夜叉」

屏東縣車城四重溪溫泉光季的夢幻浪漫燈海夜景爆紅，今年特別搭上最近熱門的動漫話題舉辦首屆Cosplay大賽，全國的Coser報名踴躍，不少參賽者多扮演時下最夯的日本動畫「鬼滅之刃」、「犬夜叉」中的主角人物，入選決賽的47組參賽者，今天將在浪漫燈海中詮釋自己最愛的角色。

縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，四重溪溫泉季11月7日點燈後，已吸引上萬名遊客至四重溪溫泉公園朝聖，四重溪溫泉公園採日式風情設計，也是Cosplay最佳舞台，這次Cosplay大賽原定徵選20組參賽者，開放報名短短2周內，報名者多達70餘組，經過第一階段篩選後，最終有47組參加決賽。

她說，評選在審查過程中發現參賽Coser角色非常精彩，希望在浪漫燈海中詮釋自己最愛的角色，不少參賽者選擇扮演時下最夯的日本動畫「鬼滅之刃」角色參賽，如彌豆子、炎柱煉獄杏壽郎等，還有「犬夜叉」的桔梗及初音未來等動漫角色，為溫泉鄉增添日式氛圍。