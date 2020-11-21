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四重溪溫泉季Cosplay賽 「鬼滅之刃」尬場「犬夜叉」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東車城四重溪溫泉光季搭上最近熱門的動漫話題舉辦首屆Cosplay大賽，吸引全國Coser踴躍報名，參賽者今晚將在浪漫燈海中詮釋最愛的角色。圖／縣府提供
屏東車城四重溪溫泉光季搭上最近熱門的動漫話題舉辦首屆Cosplay大賽，吸引全國Coser踴躍報名，參賽者今晚將在浪漫燈海中詮釋最愛的角色。圖／縣府提供

屏東縣車城四重溪溫泉光季的夢幻浪漫燈海夜景爆紅，今年特別搭上最近熱門的動漫話題舉辦首屆Cosplay大賽，全國的Coser報名踴躍，不少參賽者多扮演時下最夯的日本動畫鬼滅之刃」、「犬夜叉」中的主角人物，入選決賽的47組參賽者，今天將在浪漫燈海中詮釋自己最愛的角色。

縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，四重溪溫泉季11月7日點燈後，已吸引上萬名遊客至四重溪溫泉公園朝聖，四重溪溫泉公園採日式風情設計，也是Cosplay最佳舞台，這次Cosplay大賽原定徵選20組參賽者，開放報名短短2周內，報名者多達70餘組，經過第一階段篩選後，最終有47組參加決賽。

她說，評選在審查過程中發現參賽Coser角色非常精彩，希望在浪漫燈海中詮釋自己最愛的角色，不少參賽者選擇扮演時下最夯的日本動畫「鬼滅之刃」角色參賽，如彌豆子、炎柱煉獄杏壽郎等，還有「犬夜叉」的桔梗及初音未來等動漫角色，為溫泉鄉增添日式氛圍。

Cosplay大賽將於今天下午4時登場至晚上，由現場民眾投票選出前3名，為增加遊客與Coser間的互動，參賽者除了有3分鐘台上表演外，可以在園區內與民眾互動並拉票，參與投票的民眾有機會抽中四重溪溫泉1000元住宿折價券。

屏東車城四重溪溫泉光季搭上最近熱門的動漫話題舉辦首屆Cosplay大賽，吸引全國Coser踴躍報名，參賽者今晚將在浪漫燈海中詮釋最愛的角色。圖／縣府提供
屏東車城四重溪溫泉光季搭上最近熱門的動漫話題舉辦首屆Cosplay大賽，吸引全國Coser踴躍報名，參賽者今晚將在浪漫燈海中詮釋最愛的角色。圖／縣府提供

溫泉季 動畫 鬼滅之刃

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