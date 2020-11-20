別和便當錢過不去！ 便當店反酒駕宣傳獲金安獎表揚

高雄一家知名全省連鎖便當店去年與高雄市警局交通大隊合作，在300萬個便當盒上印製鈔票長翅膀圖樣，並寫上「收到一張酒駕罰單，一整年便當錢都飛了」，提醒購買便當的顧客，別拿一整年的便當錢來賭一次的酒駕，讓不少顧客看的很有感，並對宣導防範酒駕成效卓著，交通部為感謝推動國內交通安全不遺餘力，邀請業者出席「109年金安獎頒獎典禮」，並接受公開表揚。

一年一度的交通安全「金安獎-企業團體貢獻獎」，是由交通部邀集專家學者，依據年終考評各縣市執行108年院頒方案的成績，提報卓越獎、精進獎、特別獎等績優單位接受交通部表揚，對獲獎企業是極大殊榮，業者再次感謝交通部肯定，未來也會基於企業社會責任與義務，為社會公益盡一份心力。 高雄一家知名全省連鎖便當店與高雄市警局合作，在便當盒上印製酒駕警語，提醒顧客別拿一整年的便當錢來賭一次的酒駕，讓不少顧客看的很有感。圖／𡘙師傅便當提供