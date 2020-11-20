防氣體外洩驚魂 高市增訂管理罰則3招因應

高雄9月發生乙烯外洩事件，高雄市經發局長廖泰翔今天說，將透過增訂罰則、擴大環域分析距離及強化洩漏監測系統等精進作為，防止類似事件再發生，3D管線圖資系統也在建置中。

高雄市議會下午進行「高雄市石化管線管理」專案報告，針對石化管線管理，廖泰翔表示，市府在民國103年7月31日的高雄前鎮氣爆事件後，除通過工業管線管理自治條例，也成立諮詢技術委員會及管線安全辦公室OPS，並要求廠商定期提送管線維運計畫。

廖泰翔表示，目前2維圖資已完全公開，民眾可透過線上系統進行查詢。而在3D圖床建置修正上，因資料較舊，目前正以機器探測管線深度，並進行更新；市府也請業者，儘速完成人口稠密的前鎮、小港、林園管線建置。

因高雄市今年9月11日再傳前鎮乙烯外洩，廖泰翔表示，高雄市政府提出3項精進作為，包括增訂「既有工業管線管理自治條例」罰則、以擴大環域分析距離精進行政程序，還有強化洩漏監測系統等。

他指出，增訂罰則部分將借鏡國際法規，以罰鍰督促業者做好管線管理。同時，追蹤30天的歷史通報紀錄，將環域查證範圍由100公尺擴大至150公尺，並請業者強化洩漏監測系統，能在氣體外洩當下即時掌握。

但不少高雄市議員質疑，市府仍未完全掌握地下管線資料，對氣體外洩的掌握速度也不夠快。另外也有議員指出，管線外洩常是人為施工挖破所致，所以要求市府有效管制施工情形。

對此，高雄市副市長林欽榮表示，目前正在整合道管中心、OPS、環保局及消防局資料，希望各單位做好橫向串連，讓管線洩漏案件逐年下降。他也表示，在3D圖資建置上，市府也努力爭取中央2500萬經費，希望透明化管線資訊，讓市民能安心「跟管線共生」。