稻米達人冠軍賽 南方頂級米囊括前3名

中央社 / 屏東縣20日電

農糧署舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」前3名的米都是高雄區農改場育成的香米品種-高雄147號，農糧署今天特地在農改場舉辦「台灣在地良質米推廣活動」，同時頒獎給得獎人。

「台灣稻米達人冠軍賽」冠軍由屏東縣崁頂鄉顏仙水奪得，亞軍由高雄市美濃區巫璋貴奪得，季軍由大寮區吳俊賢獲得，所比賽的米都是高雄區農業改良場育成的香米品種-高雄147號。

農糧署今天特別在高雄區農改場舉辦「台灣在地良質米推廣活動」，頒獎給得獎人及輔導的農會，以肯定達人用心栽培，並介紹推廣獲得全國大獎的南方頂級米「高雄147號」特色與魅力。

農糧署副署長姚志旺表示，稻米達人以職人的堅持與匠人用心栽培稻米，獲得肯定，也顯見南部米的安全和一流品質，他們也將代表台灣到日本參加全球最大規模的食米競賽。

姚志旺表示，為確保國產稻米品質與優勢，激勵農民在現代農產品競爭市場之下，改變傳統重量不重質的觀念，農糧署舉辦比賽，整體提高全國生產稻米品質，以便與外來進口米做區別，增加競爭力及農民的收益。

稻米達人冠軍顏仙水從父親手中接下務農的工作，他說，種田雖是靠天吃飯，但選出適地適種品種，再瞭解土壤與水質對稻米的重要，掌握到施肥的時間點及量，就能種出好吃的米。

亞軍巫璋貴表示，在初學階段，因為不清楚每項品種的特性，也常遭遇失敗，虛心向前輩學習，用肥等栽培管理都記錄，觀察稻米生育情形，不斷在失敗中累積實力。

季軍吳俊賢原本從事電子業，10年前結婚後辭去工作，留在岳父家幫忙稻米管理，他說，建立品牌及自己行銷管理方式，不僅銷路長紅，也建立知名度。

稻米 農糧署 農改場

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