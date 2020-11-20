快訊

中選會：桃市議員王浩宇罷免案成立 明年1月16日投票

免下載行動旅服系統亮相 帶領遊客玩遍金門

中央社 / 金門縣20日電

金門縣政府建置的「金門行動旅服」系統，今天正式上線。縣府表示，這套全台灣地區首創PWA行動旅服系統，遊客可以手機或導覽機取得景點美食住宿等資訊，成為旅途中神隊友。

啟用儀式下午在浯江飯店舉行。縣府秘書長陳朝金表示，「金門行動旅服」整個系統為台灣地區第一套應用PWA漸進式網路技術開發建置，使用者無須下載軟體，就可享有App般的順暢體驗，並串連「吃、住、買、玩、賞、行」六大旅遊需求，整合在地各類店家服務，遊客進入系統後即可取得旅遊所需資訊，並提供中英日韓4語服務。

機場碼頭、公車站設有導覽機，遊客只要掃描導覽機頁面上的QR Code，相關資訊即可載入手機中帶著走。

陳朝金特別提到樂見不少年輕的住宿、租車和伴手禮業者參與啟用儀式，縣府同時設立一站式服務辦公室，協助優化店家頁面並輔導操作系統，提供多元曝光管道，逐步建構金門觀光共榮圈。

觀光處表示，推展金門觀光需要從不同角度著手，近期積極朝金門旅遊品牌年輕化的方向努力，像是透過網路KOL行銷、辦理大型活動等，擴展海內外知名度，更相當重視遊客來到現地的旅遊感受，高旅遊好感度有助於增進金門觀光形象，相信「金門行動旅服」系統能達到加分效果。

此外，觀光處表示，今天起到12月3進行「填問卷抽水獺娃娃」活動，只要進入系統，加入會員並填寫問卷，就有機會抽中超夯的獺獺學堂水獺玩偶，獎品數量300個，歡迎民眾參與問卷調查（金門行動旅服網址：http://pwa.kinmen.travel），抽獎結果定12月8日在系統中公告。

金門 碼頭 機場

延伸閱讀

獲頒優良醫師 林瑾鎔盼提升金門民眾醫療信心

侵權金酒周邊商品5千枚 金門刑大查獲送辦

出席秋鬥大遊行 金門縣長楊鎮浯：中央政府罔顧民意

陸籍漁船越界到金門偷捕魚遭逮 依法最低可罰30萬元

相關新聞

高雄氣爆後管理石化管線 地下3D圖資待加速完整建置

高雄市議會下午今天進行「高雄市石化管線管理」專案報告，經發局長廖泰翔表示，對於石化管線管理，市府有多項精進措施，包括增訂...

推廣觀賞雞 大仁科大與業者辦交流工作坊

觀賞雞在國外早就被視為寵物雞飼養，並且有相關競賽，但在台灣觀賞雞並不風行，屏東大仁科技大學27日將與觀賞雞業者合辦第1屆...

高雄民族陸橋機車道今天午夜開拆 民眾最好改道

因應鐵路地下化，高雄市逐步拆除跨越鐵路的陸橋或填平地下道，其中銜接南北高雄的民族陸橋機車道，今天午夜起拆除，施工時間約1...

雲霧之鄉打造有機鄉 首批送出11戶有機認證申請書

屏東縣霧台鄉以傳統農業與觀光為主要產業型態，保護友善環境的生產地景與發揮傳統農耕特質，農糧署打造霧台鄉作為全台第一個有機...

高雄綠議員又批韓國瑜清水溝 鄭照新：請監督陳其邁

高雄市前市長韓國瑜已經卸職，但民進黨高雄市議員質詢時還是「不忘」批判韓國瑜主政時期的建設，議員黃文益今天即批評韓國瑜說「...

二階輕軌復工恐影響義享天地交通 林義守：遷就、配合

義联集團投資興建的「義享天地」A館明年4月開幕營業，集團創辦人林義守曾公開喊話，呼籲高市府的環狀輕軌二階工程應改變工法或...

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

義联集團在高雄市區投資370億元興建的「義享天地」A館昨天取得使用執照，集團創辦人林義守今早率領團隊宣布，房間數多達70...

大台南國際旅展登場 大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷

2020大台南國際旅展今天登場，主辦單位台南市旅行業商業同業公會結合各單位推出五星飯店2.4折、各大飯店餐劵折扣等多項促...

藍營議員相挺仁武產業園區但被無視 陳其邁今表達歉意

高雄市仁武產業園區昨天動土，高雄市議員不分藍綠多人前去參加，但國民黨議員到場後無人招呼就座且未被介紹，連議長曾麗燕也是議...

影／阿公阿嬤跳街舞 屏東火車站快閃 邀你一起來尬舞

屏東縣府社會處促進青年與長者世代共融，今年8月底邀請12名街舞老師，到縣內12個社區關懷據點跟阿公阿嬤跳街舞，阿公阿嬤一...

眺望無敵海景！「麗娜輪」台南安平到澎湖今試營運

「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運，560名乘客上午9時從台南安平商港啟航，展開3天2夜旅程，下午2時將...

莿竹編織厚圓澤蟹 馬頭山精神象徵「馬蟹亭」明天亮相

高市旗山、內門、田寮三區交界處的馬頭山近年因設置廢棄物掩埋場爭議受外界關注，豐富生態與人文故事逐漸曝光。莿竹過去是高雄山...

熱門新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。