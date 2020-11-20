免下載行動旅服系統亮相 帶領遊客玩遍金門

金門縣政府建置的「金門行動旅服」系統，今天正式上線。縣府表示，這套全台灣地區首創PWA行動旅服系統，遊客可以手機或導覽機取得景點美食住宿等資訊，成為旅途中神隊友。

啟用儀式下午在浯江飯店舉行。縣府秘書長陳朝金表示，「金門行動旅服」整個系統為台灣地區第一套應用PWA漸進式網路技術開發建置，使用者無須下載軟體，就可享有App般的順暢體驗，並串連「吃、住、買、玩、賞、行」六大旅遊需求，整合在地各類店家服務，遊客進入系統後即可取得旅遊所需資訊，並提供中英日韓4語服務。

機場、碼頭、公車站設有導覽機，遊客只要掃描導覽機頁面上的QR Code，相關資訊即可載入手機中帶著走。

陳朝金特別提到樂見不少年輕的住宿、租車和伴手禮業者參與啟用儀式，縣府同時設立一站式服務辦公室，協助優化店家頁面並輔導操作系統，提供多元曝光管道，逐步建構金門觀光共榮圈。

觀光處表示，推展金門觀光需要從不同角度著手，近期積極朝金門旅遊品牌年輕化的方向努力，像是透過網路KOL行銷、辦理大型活動等，擴展海內外知名度，更相當重視遊客來到現地的旅遊感受，高旅遊好感度有助於增進金門觀光形象，相信「金門行動旅服」系統能達到加分效果。

此外，觀光處表示，今天起到12月3進行「填問卷抽水獺娃娃」活動，只要進入系統，加入會員並填寫問卷，就有機會抽中超夯的獺獺學堂水獺玩偶，獎品數量300個，歡迎民眾參與問卷調查（金門行動旅服網址：http://pwa.kinmen.travel），抽獎結果定12月8日在系統中公告。