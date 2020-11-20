2020全球碳揭露計畫 屏東縣擠身A級城市

總部在英國、被視為「環境黃金標準」的碳揭露計畫日前公布2020全球A等級指標城市，屏東縣政府成為6都以外，台灣唯一獲得A等級（最高級）「具領導力」城市的縣市。

屏東縣政府今天表示，碳揭露計畫（CarbonDisclosure Project,CDP） 是一個以世界各地的投資者、公司、城市、州和區域等目標對象，來經營全球環境碳揭露系統的獨立非營利性慈善機構，以協助企業管理環境影響。

縣長潘孟安表示，屏東縣2009年加入地方政府永續發展理事會（Local Governments for Sustainabilit,ICLEI），2015年他應邀出席ICLEI發表簡報後，隨即受到CDP的邀請而加入碳揭露計畫。

潘孟安說，2016年縣府受邀至泰國曼谷參與碳揭露平台工作坊，分享屏東縣智慧微電網、大潮州人工湖及綠電等案例，縣府也因CDP的建議調整，在因應氣候變遷方向與重點政策，能夠符合國際標準。

縣府表示，今年有591個城市接受評比，獲得A等級的城市只有88個，獲得A等級必須有效自願設定減碳目標、揭露主要碳排清單，符合完成各項風險評估，並訂定因應氣候變遷具體方針。

縣府表示，截至今年10月份為止，屏東縣綠電累積併網容量已達521百萬瓦，持續優先推動活化嚴重地層下陷區太陽光電設置；為解決畜牧業異味污染物問題也持續推動沼氣發電，同時在偏鄉設置太陽能防災型微電網，另於林邊溪上游闢建亞洲面積最大地下水補注湖大潮州人工湖。

縣府表示，偏鄉防災微電網項目也獲選ICLEI全球案例徵選，並被撰入2020全球智慧解決報告（GlobalSmart Solution Report，GSSR）中，展現縣府接軌國際對應氣候變遷衝擊決心。