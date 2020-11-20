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推廣觀賞雞 大仁科大與業者辦交流工作坊

中央社 / 屏東縣20日電
屏東大仁科技大學27日將與觀賞雞業者合辦第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」，進行飼養技巧及經驗分享、產學界交流等，20日舉辦宣傳記者會。中央社
屏東大仁科技大學27日將與觀賞雞業者合辦第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」，進行飼養技巧及經驗分享、產學界交流等，20日舉辦宣傳記者會。中央社

觀賞雞在國外早就被視為寵物雞飼養，並且有相關競賽，但在台灣觀賞雞並不風行，屏東大仁科技大學27日將與觀賞雞業者合辦第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」，推廣觀賞雞。

第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」是全國性的活動，由大仁科大與台灣全國一心會觀賞雞保護聯誼會會長林進榮合辦，今天舉辦宣傳記者會。

大仁科大校長郭代璜表示，大仁科大是台灣首個寵物科系的創始校，希望未來學生在寵物的專業技術上不只狗跟貓，而能夠更多元。

郭代璜說，工作坊活動內容豐富，將有觀賞雞種登記與展示、飼養技巧及經驗分享，最後產業界與學術界進行交流，將有250名來自全國各地的觀賞雞飼主參加。

林進榮表示，出於愛好和觀賞目的而繁殖的觀賞雞，在世界各地都有悠久的歷史，國際已成立的觀賞雞協會，歐洲、亞洲及美洲各有數十個國家加入，他去年成立聯誼會，建立觀賞雞飼養業者與政府單位溝通管道，帶領觀賞雞產業發展。

台灣對於雞的觀念普遍都認為價值不高，因此，僅管在國外觀賞雞已風行多年，但在台灣還是不流行，林進榮表示，在日本1隻觀賞雞約新台幣7萬元至10萬元，在台灣從1萬元起跳，目前台灣養觀賞雞的人約3萬至5萬人。

林進榮表示，觀賞雞的品種繁多，羽毛結構、顏色和圖案也各不相同，型態各式各樣，毛羽多彩繽紛。今天帶到記者會現場有全身黑的真黑種矮雞、小軍雞等。

林進榮認為，在台灣地狹人稠的限制下，觀賞雞的培育推廣深具發展精緻農業的潛力。

第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」為全國性活動，由屏東大仁科大與台灣全國一心會觀賞雞保護聯誼會會長林進榮合辦，20日舉辦宣傳記者會，現場展示觀賞雞。中央社
第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」為全國性活動，由屏東大仁科大與台灣全國一心會觀賞雞保護聯誼會會長林進榮合辦，20日舉辦宣傳記者會，現場展示觀賞雞。中央社
全台首屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」27日將在屏東大仁科技大學登場，盼藉活動推廣觀賞雞並進行產學交流，20日在宣傳記者會上也展示了真黑種矮雞。中央社 中央社
全台首屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」27日將在屏東大仁科技大學登場，盼藉活動推廣觀賞雞並進行產學交流，20日在宣傳記者會上也展示了真黑種矮雞。中央社 中央社

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