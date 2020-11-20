推廣觀賞雞 大仁科大與業者辦交流工作坊

觀賞雞在國外早就被視為寵物雞飼養，並且有相關競賽，但在台灣觀賞雞並不風行，屏東大仁科技大學27日將與觀賞雞業者合辦第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」，推廣觀賞雞。

第1屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」是全國性的活動，由大仁科大與台灣全國一心會觀賞雞保護聯誼會會長林進榮合辦，今天舉辦宣傳記者會。

大仁科大校長郭代璜表示，大仁科大是台灣首個寵物科系的創始校，希望未來學生在寵物的專業技術上不只狗跟貓，而能夠更多元。

郭代璜說，工作坊活動內容豐富，將有觀賞雞種登記與展示、飼養技巧及經驗分享，最後產業界與學術界進行交流，將有250名來自全國各地的觀賞雞飼主參加。

林進榮表示，出於愛好和觀賞目的而繁殖的觀賞雞，在世界各地都有悠久的歷史，國際已成立的觀賞雞協會，歐洲、亞洲及美洲各有數十個國家加入，他去年成立聯誼會，建立觀賞雞飼養業者與政府單位溝通管道，帶領觀賞雞產業發展。

台灣對於雞的觀念普遍都認為價值不高，因此，僅管在國外觀賞雞已風行多年，但在台灣還是不流行，林進榮表示，在日本1隻觀賞雞約新台幣7萬元至10萬元，在台灣從1萬元起跳，目前台灣養觀賞雞的人約3萬至5萬人。

林進榮表示，觀賞雞的品種繁多，羽毛結構、顏色和圖案也各不相同，型態各式各樣，毛羽多彩繽紛。今天帶到記者會現場有全身黑的真黑種矮雞、小軍雞等。

林進榮認為，在台灣地狹人稠的限制下，觀賞雞的培育推廣深具發展精緻農業的潛力。