高雄氣爆後管理石化管線 地下3D圖資待加速完整建置

高雄市議會下午今天進行「高雄市石化管線管理」專案報告，經發局長廖泰翔表示，對於石化管線管理，市府有多項精進措施，包括增訂罰則並納入修法、案件處置行政程序精進、強化對洩漏監測系統的要求。

市長陳其邁為了北上招商，今天向議會請假，由副市長林欽榮率經發局及相關局處列席。

對於石化管線，廖泰翔表示，目前2維圖資已完全公開，正建置3D圖資，經過前鎮、小港、林園3區使用中的管線，已列為重點查核對象，已要求業者盡速完成建置，市府並配合業者開挖驗證確認深度並比對現有圖資進行修正，藉此釐清圖資的精確度。

廖泰翔說，對於石化管線，市府後續採取的作為有多項：1、增訂罰則、納入修法；增列具體改善時限及相應罰鍰，強化執法成效。2、案件處置行政程序精進，包括經發局、環保局、水利局共同合作，追蹤30天內的歷史通報紀錄，擴大環域查證範圍，由現行100公尺擴大為150公尺。3、強化對洩漏監測系統的要求。

8位國民黨議員穿上黑色衣服聯合質詢，期許不要再發生類似6年前的氣爆事件，並藉此要求市政府要重視石化管線管理。議員陳若騂翠並促市府給市民一個遷移石化管線的期程，議員邱于軒質疑市府沒有確實掌握地下管線資料，議員陳美雅認為市府的檢測設備應能在很短時間內測得外洩氣體的種類，保障市民安全。