高雄民族陸橋機車道今天午夜開拆 民眾最好改道

因應鐵路地下化，高雄市逐步拆除跨越鐵路的陸橋或填平地下道，其中銜接南北高雄的民族陸橋機車道，今天午夜起拆除，施工時間約10天，12月1日起才開放平面車道供機車通行，民眾這段時間請走替代道路，

工務局表示，民族陸橋主橋建於民國70年代，配合鐵路地下化工程，民國100年再以原有的地下道，改建兩側機車道及人行天橋。在鐵路地下化後，原有的陸橋及地下道將功成身退，今天午夜起民族陸橋機車道將拆除。

工務局新工處表示，民族陸橋尖峰時間每小時通過車輛約為4000輛，交通流量頗為龐大，因此拆除機車道這10天內，主橋快車道仍供汽車通行，但側車道調調撥一個車道給機車走。建國二路至九如二路南北雙向線道間，會設置軟質交通桿，避免汽機車爭道，以減低交通衝擊。

施工期間，北往南車輛可在十全一路、熱河一街、遼寧一街、九如二路改走自由一路，南往北車輛可在七賢一路、建國二路改走復興一路，避開易壅塞路段。