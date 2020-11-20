雲霧之鄉打造有機鄉 首批送出11戶有機認證申請書
屏東縣霧台鄉以傳統農業與觀光為主要產業型態，保護友善環境的生產地景與發揮傳統農耕特質，農糧署打造霧台鄉作為全台第一個有機示範鄉，原住民鄉從農的人數原本不多，屏科大團隊歷時半年努力，送出第一批11戶有機驗證申請書，踏出第一步，農友杜俊文說，過去耕作技術都是聽老人家口述，不知道原因，透過有機課程，了解理論基礎。
農糧署副署長姚志旺說，今年度有11名農友提送有機驗證申請書，有機認證面積達7.5公頃，占霧台鄉農地耕作面積6分之1，期許霧台鄉在鼓勵措施下，持續拓展霧台鄉有機農業版圖，帶動霧台鄉朝里山經濟及永續發展邁進。
霧台鄉耕地面積約為1千公頃，受限於地形地貌與部落分佈關係，有九成六的耕地是休閒面積，又因為耕地面積較零碎，大約僅7公頃種植短期作物（小米、雜糧、葉菜），33公頃長期作物（咖啡、愛玉、本土芒果等）。
屏科大指出，打造霧台鄉成為最美的有機鄉，盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民，陪伴農民申請有機驗證，期待在產官學合作協力，形塑霧台有機品牌。
農糧署南區分署指出，歷經半年努力，送出第一梯11戶有機驗證申請書，預計今年12月由驗證公司查驗即可取得有機轉型期證書。
今天在霧台鄉表揚參加有機課程學習優良19名農戶，阿禮部落傳統領袖包基成第一次接觸有機農業，他說，農作真正的博士是部落的老人家，有關鍵性的耆老、公私部門、學界的投入，讓霧台有機鄉的發展更有機會。農友巴桂香激動的在受獎時感動流淚，她說，感謝計畫導入與團隊的協助，讓申請報表順利填寫送出。
霧台鄉長杜正吉說，感謝屏科大教授陳美惠協助，在部落有階段性導入自然人文生態景觀區與有機農業，在有限的耕地資源下，讓部落山地芋頭、地瓜、紅藜、落花生、香草、咖啡與紅肉李等作物，未來可以結合觀光產業行銷。
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