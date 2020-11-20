快訊

12月起三大交通新制上路 接送7歲以下童臨停黃線不受3分鐘限制

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲霧之鄉打造有機鄉 首批送出11戶有機認證申請書

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供

屏東縣霧台鄉以傳統農業與觀光為主要產業型態，保護友善環境的生產地景與發揮傳統農耕特質，農糧署打造霧台鄉作為全台第一個有機示範鄉，原住民鄉從農的人數原本不多，屏科大團隊歷時半年努力，送出第一批11戶有機驗證申請書，踏出第一步，農友杜俊文說，過去耕作技術都是聽老人家口述，不知道原因，透過有機課程，了解理論基礎。

農糧署副署長姚志旺說，今年度有11名農友提送有機驗證申請書，有機認證面積達7.5公頃，占霧台鄉農地耕作面積6分之1，期許霧台鄉在鼓勵措施下，持續拓展霧台鄉有機農業版圖，帶動霧台鄉朝里山經濟及永續發展邁進。

霧台鄉耕地面積約為1千公頃，受限於地形地貌與部落分佈關係，有九成六的耕地是休閒面積，又因為耕地面積較零碎，大約僅7公頃種植短期作物（小米、雜糧、葉菜），33公頃長期作物（咖啡、愛玉、本土芒果等）。

屏科大指出，打造霧台鄉成為最美的有機鄉，盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民，陪伴農民申請有機驗證，期待在產官學合作協力，形塑霧台有機品牌。

農糧署南區分署指出，歷經半年努力，送出第一梯11戶有機驗證申請書，預計今年12月由驗證公司查驗即可取得有機轉型期證書。

今天在霧台鄉表揚參加有機課程學習優良19名農戶，阿禮部落傳統領袖包基成第一次接觸有機農業，他說，農作真正的博士是部落的老人家，有關鍵性的耆老、公私部門、學界的投入，讓霧台有機鄉的發展更有機會。農友巴桂香激動的在受獎時感動流淚，她說，感謝計畫導入與團隊的協助，讓申請報表順利填寫送出。

霧台鄉長杜正吉說，感謝屏科大教授陳美惠協助，在部落有階段性導入自然人文生態景觀區與有機農業，在有限的耕地資源下，讓部落山地芋頭、地瓜、紅藜、落花生、香草、咖啡與紅肉李等作物，未來可以結合觀光產業行銷。

打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供
打造霧台鄉成為最美的有機鄉，屏科大團隊盤點鄉內農業資源，蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，引進專業師資辦理有機農業經營管理訓練課程培力農民。圖／屏科大提供

屏科大 農糧署 農民

延伸閱讀

消保處查包裝米 7熱量標示錯、1違法宣稱保健米

雨下錯地方！台南水庫缺水 安南區白蘿蔔卻腐爛災情慘

一年一作宜蘭優質米首度獲選外銷到日本 今天裝櫃啟運

三地門、霧台不到一年抓超速1300多件 警方將持續取締

相關新聞

高雄氣爆後管理石化管線 地下3D圖資待加速完整建置

高雄市議會下午今天進行「高雄市石化管線管理」專案報告，經發局長廖泰翔表示，對於石化管線管理，市府有多項精進措施，包括增訂...

高雄民族陸橋機車道今天午夜開拆 民眾最好改道

因應鐵路地下化，高雄市逐步拆除跨越鐵路的陸橋或填平地下道，其中銜接南北高雄的民族陸橋機車道，今天午夜起拆除，施工時間約1...

雲霧之鄉打造有機鄉 首批送出11戶有機認證申請書

屏東縣霧台鄉以傳統農業與觀光為主要產業型態，保護友善環境的生產地景與發揮傳統農耕特質，農糧署打造霧台鄉作為全台第一個有機...

高雄綠議員又批韓國瑜清水溝 鄭照新：請監督陳其邁

高雄市前市長韓國瑜已經卸職，但民進黨高雄市議員質詢時還是「不忘」批判韓國瑜主政時期的建設，議員黃文益今天即批評韓國瑜說「...

二階輕軌復工恐影響義享天地交通 林義守：遷就、配合

義联集團投資興建的「義享天地」A館明年4月開幕營業，集團創辦人林義守曾公開喊話，呼籲高市府的環狀輕軌二階工程應改變工法或...

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

義联集團在高雄市區投資370億元興建的「義享天地」A館昨天取得使用執照，集團創辦人林義守今早率領團隊宣布，房間數多達70...

大台南國際旅展登場 大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷

2020大台南國際旅展今天登場，主辦單位台南市旅行業商業同業公會結合各單位推出五星飯店2.4折、各大飯店餐劵折扣等多項促...

藍營議員相挺仁武產業園區但被無視 陳其邁今表達歉意

高雄市仁武產業園區昨天動土，高雄市議員不分藍綠多人前去參加，但國民黨議員到場後無人招呼就座且未被介紹，連議長曾麗燕也是議...

影／阿公阿嬤跳街舞 屏東火車站快閃 邀你一起來尬舞

屏東縣府社會處促進青年與長者世代共融，今年8月底邀請12名街舞老師，到縣內12個社區關懷據點跟阿公阿嬤跳街舞，阿公阿嬤一...

眺望無敵海景！「麗娜輪」台南安平到澎湖今試營運

「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運，560名乘客上午9時從台南安平商港啟航，展開3天2夜旅程，下午2時將...

莿竹編織厚圓澤蟹 馬頭山精神象徵「馬蟹亭」明天亮相

高市旗山、內門、田寮三區交界處的馬頭山近年因設置廢棄物掩埋場爭議受外界關注，豐富生態與人文故事逐漸曝光。莿竹過去是高雄山...

用族語宣導衛教 瑪家衛生所獲獎

屏東縣瑪家鄉衛生所發現，許多排灣族長輩就醫時不理解醫療人員在說什麼，聽得一頭霧水還「裝懂」，衛生所為此成立「健康識能（健...

熱門新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。