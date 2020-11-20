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屏縣府推客庄六堆黑豬 21日辦品嚐會

中央社 / 屏東縣20日電

屏東縣政府為強化消費者對國產豬肉信心，推廣客庄「六堆黑豬」肉，明天在高雄市漢神百貨公司辦品嚐會，邀漢來美食西餐行政主廚張駿霖料理成4道精緻美食，供現場民眾品嚐。

台灣本土黑豬的種原僅在南部六堆客家地區，尤其是屏東內埔鄉與竹田鄉，以「六堆黑豬」命名，並於公元2015年8月取得商標權。

屏縣府農業處說，這些豬被保存下來的歷程緊密結合六堆客家文化，不僅代表地方產業開發，且攸關台灣本土（原生種）黑豬種原保存深遠意涵。

農業處表示，「六堆黑豬」品種特殊及飼養期達15個月以上（白豬的2到3倍），造就肉質無腥羶味、大理石紋顯著及分明，肉色因肌紅蛋白、鐵質較多而呈玫瑰紅色。

農業處說，「六堆黑豬」不飽和脂肪酸含量由於飼養期較長及飼料添加啤酒酵母，經國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心檢測值達70.5％，常溫下呈液態黃金色，種種不同於白豬性狀特性，讓「六堆黑豬」行銷於各大百貨公司、有機商店通路、各大飯店及餐館。

屏東縣政府

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