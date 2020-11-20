罷捷二階送逾4萬份連署 黃捷：平常心做事

主張罷免高雄市議員黃捷的公民團體「鳳山清捷隊」今天上午號召支持者徒步遊行到高市選委會，送4萬918份罷免二階連署書。對此黃捷表示，還是會秉持平常心做好該做的事。

「鳳山清捷隊」今天上午9時在罷捷總部集結，9時30分起徒步遊行到高雄市選舉委員會，將卡車上的罷免連署書一一搬下送件。依規定罷捷二階連署門檻是2萬8783份，但「鳳山清捷隊」今天遞上逾4萬份連署書，以遊行壯大聲勢。

「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢今天指出，經過近2個月的時間，罷捷總部今天將鳳山4萬918人的民意送到高雄市選委會，40918的數字也代表「是你就要罷」，就是要罷免黃捷。

他說，二階連署送件審查後，根據選罷法規定，選委會有40天審查期，這段時間鳳山清捷隊也會走遍鳳山，讓更多鳳山民眾了解理念。

黃捷今天上午接受媒體聯訪則表示，尊重公民權合法行使，還是會秉持平常心，每天全力以赴做該做的事，不會因罷免案就影響工作進行。鄉親其實都比自己還擔心，也希望她不要因罷免案而氣餒。

至於國民黨中常委將協助罷免，黃捷則認為，國民黨若要傾全黨之力罷免一個地方議員是擺錯力氣，而是應該監督好目前的執政黨。這樣其實是很失格的在野黨。

依選罷法規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提議、第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。鳳山區選舉人數是28萬7829人，依法有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免案即通過，也就是說，如果罷免黃捷案的投票要過關，至少要7萬1958票同意，且同意票超過不同意票才能通過。