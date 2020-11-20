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獲頒優良醫師 林瑾鎔盼提升金門民眾醫療信心

中央社 / 金門縣20日電

獲衛生福利部優良醫師獎的金門醫院骨科主任林瑾鎔表示，獲獎代表金門醫師很優秀；近年在地醫療進步快速，接受醫學中心訓練的子弟回鄉增多，盼能提升民眾對在地醫療信心。

林瑾鎔是金門縣金城鎮人，1998年金門醫療公費生。台北醫學大學畢業時，他原計劃服外交替代役，因父親罹患肺癌，提早回鄉服務。

林瑾鎔說，雖然不能像從事醫療外交的連加恩那樣在非洲發光發熱，但也因為這兩年在金門服替代役，讓他更確定回鄉服務的心志。期間他深感金門極需專科醫師，退役後選擇到台北榮民總醫院接受骨科專科訓練。

北榮長期支援金門醫療，是金門民眾到台就醫的首選。林瑾鎔相信，到北榮服務可以幫助更多鄉親。他之所以相中骨科，固然因為北榮骨科相當權威，另方面也是因為與北榮骨科醫師契合，所以即便骨科在所有科別最苦、最累，他也義無反顧。

在北榮骨科完成紮實訓練，林瑾鎔2013年8月返鄉服務至今。金門醫院表示，林瑾鎔完成多項重大創傷手術，建立堅強團隊、技術、制度及設備改善，嘉惠民眾，不需奔波前往台灣接受相關治療，落實醫療在地化，獲衛福部頒發所屬醫院優良醫師獎，實至名歸。

林瑾鎔說，金門醫院是地區醫院，但民眾常以醫學中心標準要求金醫，造成落差。他認為，面對病患，醫師首要考量是要讓他們在最適合的地方治療，如果家屬認為必須轉診到台灣，院方也會尊重，但搭乘飛機舟車勞頓，對病人和家屬真的很辛苦。

回想返鄉的第一年，林瑾鎔坦承自己的能力也是受到質疑。他說，醫病溝通十分重要。例如，他會花很長時間和病患溝通，病患信心就是這樣建立起來。但若病人後送到台灣，醫病的距離是很大的。他說：「在金門，醫生和病人的距離很近。」

林瑾鎔說，早年金門醫療設備人力確有不足，但近年醫療快速提升，而且愈來愈多接受醫學中心訓練的醫師子弟回鄉，只要加強與病患溝通，相信民眾對金門醫療信心會逐漸增強。

獲得優良醫師獎，身為基督徒的林瑾鎔說，獲獎不是自己多厲害，榮耀要歸給上帝；得獎是肯定，讓大家知道金門醫院很多醫師都很優秀。

金門 醫師 非洲

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