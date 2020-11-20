高雄綠議員又批韓國瑜清水溝 鄭照新：請監督陳其邁

高雄市前市長韓國瑜已經卸職，但民進黨高雄市議員質詢時還是「不忘」批判韓國瑜主政時期的建設，議員黃文益今天即批評韓國瑜說「幸福川（二號運河）整治好了」，其實只清明渠的部分，未清加蓋箱涵的河段，韓國瑜和前副市長李四川欺騙高雄市民。高雄市新聞局前局長鄭照新提醒民進黨議員，應該監督的是現在的市長陳其邁和團隊，促市府比照李四川標準做好路平、燈亮、水溝清才對。

黃文益說，幸福川全長5公里多，有明渠和加蓋箱涵的部分，因上游有橡皮壩，平時上游的水不會流向下游，但下雨時水量過大，上游的水就會流下來，如果上游沒有清淤，混濁的河水就會流入下游，再流入愛河，這樣幸福川整治就破功了；所以，上游加蓋段箱涵清疏完畢，才算完成幸福川的整治，可是韓韓國瑜、李四川並沒有把加蓋的河段清疏，只宣傳明渠的部分就說「幸福川整治好了」。

鄭照新表示，韓團隊不只清明渠的部分，也清疏暗溝中的淤積；韓團隊全力做路平、燈亮、水溝清，現在市府做的情況才是受到質疑，希望現在的市政府要做到「李四川標準」；議員的職責是監督市府，而且應該監督現在的市府團隊，請議員不要再牽拖韓團隊了，要好好監督市長陳其邁才對；市政工作是延續的， 誰做得怎樣 ，市民都會看在眼裡；如果議員關心民生問題，也可以一起關心萊豬的問題。