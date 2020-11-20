二階輕軌復工恐影響義享天地交通 林義守：遷就、配合

義联集團投資興建的「義享天地」A館明年4月開幕營業，集團創辦人林義守曾公開喊話，呼籲高市府的環狀輕軌二階工程應改變工法或改道，否則未來無法因應開幕後車潮與人潮。不過高雄市府已決定二階工程復工，林義守對此表示，交通是整個市民的大事，若交通癱瘓會對市民非常辛苦與不好，但市府決議復建，義享天地會遷就與配合。

高雄環狀輕軌第一階段完工營運，第二階段涵蓋美術館路及大順路段，因相關爭議不小，前市長韓國瑜去年年初宣布停工，不過11月10日由市長陳其邁宣布復工，輕軌二階預計2022年11月通車、2023年全線通車。

「義享天地」位在大順路上，二階輕軌攸關「義享天地」聯外交通，義联集團創辦人林義守曾在2017年義享天地B館動土典禮時公開喊話，認為大順路交通已經很壅塞，輕軌若不更改路線或工法（改成地下或地上高架），未來會衝擊大順路與周遭交通，影響附近商圈營運。

今日林義守召開「義享天地」試營運記者會，針對高市府決定二階輕軌復工，是否擔心未來的交通問題，林義守回應，交通是整個市民的大事，若交通癱瘓對市民非常辛苦與不好，若市民大家同意、市府也要做，義享天地要遷就這個事實，當初有向政府陳情，但現在事實是要做，「要做就去做、要配合沒辦法」，尊重市民與市府。