快訊

驚恐！上學途中險遭陌生人拉入巷內 國三女學生嚇壞了

前國教院長、台灣閱讀教育推手柯華葳過世 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二階輕軌復工恐影響義享天地交通 林義守：遷就、配合

聯合報 / 徐白櫻／高雄即時報導
義联集團創辦人林義守召開「義享天地」試營運記者會，受訪時說，他對於輕軌復建計畫會「遷就與配合」。記者徐白櫻／攝影
義联集團創辦人林義守召開「義享天地」試營運記者會，受訪時說，他對於輕軌復建計畫會「遷就與配合」。記者徐白櫻／攝影

義联集團投資興建的「義享天地」A館明年4月開幕營業，集團創辦人林義守曾公開喊話，呼籲高市府的環狀輕軌二階工程應改變工法或改道，否則未來無法因應開幕後車潮與人潮。不過高雄市府已決定二階工程復工，林義守對此表示，交通是整個市民的大事，若交通癱瘓會對市民非常辛苦與不好，但市府決議復建，義享天地會遷就與配合。

高雄環狀輕軌第一階段完工營運，第二階段涵蓋美術館路及大順路段，因相關爭議不小，前市長韓國瑜去年年初宣布停工，不過11月10日由市長陳其邁宣布復工，輕軌二階預計2022年11月通車、2023年全線通車。

「義享天地」位在大順路上，二階輕軌攸關「義享天地」聯外交通，義联集團創辦人林義守曾在2017年義享天地B館動土典禮時公開喊話，認為大順路交通已經很壅塞，輕軌若不更改路線或工法（改成地下或地上高架），未來會衝擊大順路與周遭交通，影響附近商圈營運。

今日林義守召開「義享天地」試營運記者會，針對高市府決定二階輕軌復工，是否擔心未來的交通問題，林義守回應，交通是整個市民的大事，若交通癱瘓對市民非常辛苦與不好，若市民大家同意、市府也要做，義享天地要遷就這個事實，當初有向政府陳情，但現在事實是要做，「要做就去做、要配合沒辦法」，尊重市民與市府。

輕軌 韓國瑜 美術館

延伸閱讀

義享天地傳捷報！A館萬豪酒店12月25日搶先試營運

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

義享天地將開幕 燁輝利多

議員質疑高雄肺腺癌年增率 高市府引數據澄清

相關新聞

高雄綠議員又批韓國瑜清水溝 鄭照新：請監督陳其邁

高雄市前市長韓國瑜已經卸職，但民進黨高雄市議員質詢時還是「不忘」批判韓國瑜主政時期的建設，議員黃文益今天即批評韓國瑜說「...

二階輕軌復工恐影響義享天地交通 林義守：遷就、配合

義联集團投資興建的「義享天地」A館明年4月開幕營業，集團創辦人林義守曾公開喊話，呼籲高市府的環狀輕軌二階工程應改變工法或...

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

義联集團在高雄市區投資370億元興建的「義享天地」A館昨天取得使用執照，集團創辦人林義守今早率領團隊宣布，房間數多達70...

大台南國際旅展登場 大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷

2020大台南國際旅展今天登場，主辦單位台南市旅行業商業同業公會結合各單位推出五星飯店2.4折、各大飯店餐劵折扣等多項促...

藍營議員相挺仁武產業園區但被無視 陳其邁今表達歉意

高雄市仁武產業園區昨天動土，高雄市議員不分藍綠多人前去參加，但國民黨議員到場後無人招呼就座且未被介紹，連議長曾麗燕也是議...

影／阿公阿嬤跳街舞 屏東火車站快閃 邀你一起來尬舞

屏東縣府社會處促進青年與長者世代共融，今年8月底邀請12名街舞老師，到縣內12個社區關懷據點跟阿公阿嬤跳街舞，阿公阿嬤一...

眺望無敵海景！「麗娜輪」台南安平到澎湖今試營運

「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運，560名乘客上午9時從台南安平商港啟航，展開3天2夜旅程，下午2時將...

莿竹編織厚圓澤蟹 馬頭山精神象徵「馬蟹亭」明天亮相

高市旗山、內門、田寮三區交界處的馬頭山近年因設置廢棄物掩埋場爭議受外界關注，豐富生態與人文故事逐漸曝光。莿竹過去是高雄山...

用族語宣導衛教 瑪家衛生所獲獎

屏東縣瑪家鄉衛生所發現，許多排灣族長輩就醫時不理解醫療人員在說什麼，聽得一頭霧水還「裝懂」，衛生所為此成立「健康識能（健...

重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用

北竿短坡山景區設施完成，今天馬管處舉行啟用典禮，向民眾展示戰地砲陣地改頭換面的風景，打造馬祖戰地觀光景點，重現防空火砲重...

影／高雄仁武產業園區動土 估年產值242億提供6千就業

高雄市長陳其邁與經濟部次長曾文生，今天主持「仁武產業園區第一期統包工程」動土典禮，仁武產業園區總面積74公頃，其中產業用...

墾丁南仁山森林生態寶庫 墾管處帶遊客一窺秋之美

位處墾丁國家公園東北邊陲地的南仁山生態保護區，是國僅存低海拔熱帶季風林及動植物多樣性高的生態寶庫，因受國家公園法保護，遊...

熱門新聞

超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

台南出現超大波浪道路 車友酸：難道是在做極限運動？

桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。