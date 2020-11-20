侵權金酒周邊商品5千枚 金門刑大查獲送辦

金門縣警察局刑事警察大隊今天表示，查獲侵害金酒商標案，查扣5000多枚開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等侵權商品，將許姓盤商等3人移送金門地檢署偵辦。金門酒廠已提告。

縣刑大表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，國際疫情未見趨緩，國內類出國旅遊方興未艾，離島金門更為國內觀光客首選，屢獲國際烈酒大獎的金門高粱酒因網路評為旅遊必買十大伴手禮之一，高知名度引來不法分子仿冒商標侵權牟利。

刑警大隊隊長蔡其豪表示，有旅客7月在地區特產行購買金門高粱酒造型開瓶器，外型精美，去電金酒公司詢問是否授權生產、製造周邊商品，全案才曝光。

縣警局接獲情資後，由刑警大隊「偽劣金門高粱酒查緝專案小組」著手偵辦，經蒐證後，10月中旬由專案小組成員前往特產行、上游倉庫執行搜索，總計查扣金門高粱酒造型開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等侵權商品計5072個及帳冊資料。

蔡其豪指出，許姓盤商坦承將金門高粱酒商標標籤圖樣寄給大陸地區某廠商印製，並貼在開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等商品後，再將成品寄回金門，進而舖貨給地區的特產行、藝品店及攤商等。警方在詢後將相關人等以涉嫌偽造私文書、妨害農工商罪移由福建金門地方檢察署偵辦。

警方呼籲，金門高粱酒造型開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼來源恐不止上述盤商，地區各特產行、藝品店等商行應「儘速自行下架」以免觸法；同時也呼籲消費者勿購買來源不明產品。若發現侵權及偽劣酒品、商品，可撥打檢舉專線：警察局：110、金酒公司：0800-033-823、縣政府：0800-555-590，協力打擊不法。因而查獲者，更有檢舉獎勵金。