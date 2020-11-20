不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

義联集團在高雄市區投資370億元興建的「義享天地」A館昨天取得使用執照，集團創辦人林義守今早率領團隊宣布，房間數多達700間的萬豪酒店12月25日試營運，明年4月全館正式開幕。林義守說，疫情不影響集團布局，酒店至少創造18億商機、購物廣場上看上百億，B館預計2年後完工，總計創造1.1萬個工作機會。

「義享天地」位於高雄市大順路上，共分為A、B兩館，A館經費246億元，涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，B館經費120億元，主要包含商辦、商城與影城，目前仍在興建中。義联創辦人林義守今早率萬豪酒店與購物商場營運團隊宣布，酒店預計12月25日試營運、時尚廣場明年3月20日營運，全館在2021年4月3日盛大開幕。

義联與萬豪國際集團合作，萬豪酒店總經理曾維昌指出，高雄萬豪是全台最大會議型國際觀光酒店，樓高31層、地下6層，擁有700間客房，主題餐廳12間，房間數700間、平均房價5500元，雖然有疫情衝擊，明年的住房目標是達到65％，一年產值至少18億元。