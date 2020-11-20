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不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

聯合報 / 徐白櫻／高雄即時報導
義联集團的「義享天地」取得A館使用執照，集團創辦人林義守（右三）今早率領團隊宣布，萬豪酒店12月25日試營運。記者徐白櫻／攝影
義联集團的「義享天地」取得A館使用執照，集團創辦人林義守（右三）今早率領團隊宣布，萬豪酒店12月25日試營運。記者徐白櫻／攝影

義联集團在高雄市區投資370億元興建的「義享天地」A館昨天取得使用執照，集團創辦人林義守今早率領團隊宣布，房間數多達700間的萬豪酒店12月25日試營運，明年4月全館正式開幕。林義守說，疫情不影響集團布局，酒店至少創造18億商機、購物廣場上看上百億，B館預計2年後完工，總計創造1.1萬個工作機會。

「義享天地」位於高雄市大順路上，共分為A、B兩館，A館經費246億元，涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，B館經費120億元，主要包含商辦、商城與影城，目前仍在興建中。義联創辦人林義守今早率萬豪酒店與購物商場營運團隊宣布，酒店預計12月25日試營運、時尚廣場明年3月20日營運，全館在2021年4月3日盛大開幕。

義联與萬豪國際集團合作，萬豪酒店總經理曾維昌指出，高雄萬豪是全台最大會議型國際觀光酒店，樓高31層、地下6層，擁有700間客房，主題餐廳12間，房間數700間、平均房價5500元，雖然有疫情衝擊，明年的住房目標是達到65％，一年產值至少18億元。

「義享天地」比預定時程晚2年完工、成本增加10幾億元，林義守坦言，現在建築工人很難找，營造時程很難掌控，以後會更辛苦。今年全球面臨疫情衝擊，林義守說，萬豪是國際型酒店，當然希望旅客愈多愈好，目前國際旅客無法來台，盼疫情過去，地方多交流；另方面，疫情也帶來國旅商機，高雄若維持零確診，還是可以爭取更多旅客來高雄觀光與住宿。

高雄萬豪酒店營運後將是高雄市區最多房數的飯店，房間數700間。圖／義大世界提供
高雄萬豪酒店營運後將是高雄市區最多房數的飯店，房間數700間。圖／義大世界提供
高雄萬豪酒店營運後將是高雄市區最多房數的飯店，房間數700間。圖／義大世界提供
高雄萬豪酒店營運後將是高雄市區最多房數的飯店，房間數700間。圖／義大世界提供

酒店 萬豪 疫情

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