大台南國際旅展登場 大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷

2020大台南國際旅展今天登場，主辦單位台南市旅行業商業同業公會結合各單位推出五星飯店2.4折、各大飯店餐劵折扣等多項促銷，希望一連4天以「清倉價」搶攻歲末旅遊、年終尾牙與春節連假市場。

台南市旅行業商業同業公會已連續8年舉辦國際旅展，今年有菲律賓、日本、帛琉、馬來西亞等7個國家、10個城市兩百多旅遊相關業者參與。公會理事長蘇榮堯表示，上任後舉辦至今，感受公會一直受到各方支持，這次旅展後將卸任，他也感謝政府各單位長期協助，希望4天能創造1億元以上產值。