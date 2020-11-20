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大台南國際旅展登場 大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影

2020大台南國際旅展今天登場，主辦單位台南市旅行業商業同業公會結合各單位推出五星飯店2.4折、各大飯店餐劵折扣等多項促銷，希望一連4天以「清倉價」搶攻歲末旅遊、年終尾牙與春節連假市場。

台南市旅行業商業同業公會已連續8年舉辦國際旅展，今年有菲律賓、日本、帛琉、馬來西亞等7個國家、10個城市兩百多旅遊相關業者參與。公會理事長蘇榮堯表示，上任後舉辦至今，感受公會一直受到各方支持，這次旅展後將卸任，他也感謝政府各單位長期協助，希望4天能創造1億元以上產值。

活動今天在南紡世貿展覽中心舉行，台南市副市長趙卿惠與各單位代表剪綵，台南市與台北君悅等飯店業者參與，推出住宿、餐點、尾牙春酒等折扣優惠。海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者也來捧場推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。

海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
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大台南國際旅展登場，各大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷。記者周宗禎攝影
大台南國際旅展登場，各大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
大台南國際旅展登場，各大飯店住宿餐點尾牙春酒折扣促銷。記者周宗禎攝影
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海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影
海峽兩岸交流協會高雄辦事分處分送大陸各省旅遊資訊，地主台南與金門、澎等地與日本金澤市、靜岡、賀滋等縣業者推出各項促銷，都吸引大批民眾參觀。記者周宗禎攝影

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