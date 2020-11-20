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藍營議員相挺仁武產業園區但被無視 陳其邁今表達歉意

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市仁武產業園區昨天動土。圖／高雄市政府提供
高雄市仁武產業園區昨天動土。圖／高雄市政府提供

高雄市仁武產業園區昨天動土，高雄市議員不分藍綠多人前去參加，但國民黨議員到場後無人招呼就座且未被介紹，連議長曾麗燕也是議員曾俊傑跟典禮主持人說才被介紹，6位國民黨議員後來因另有行程決定離場，卻被說是因為未坐第一排座位才憤而離場。市長陳其邁感謝議員支持市政建設，今天另向國民黨議員表達歉意，承認經發局招待不周，也已請經發局向議員致歉。

「只介紹綠營的議員、立委，國民黨的未被介紹！」昨天從仁武產業園區回到議會的國民黨議員在黨團辦公室說，大家都是支持重大建設，沒有必要分藍綠。經發局長廖泰翔昨天下午也趕到議會向議員及議長曾麗燕致歉。

昨天到仁武產業園區的國民黨議員包括曾麗燕、曾俊傑、陳若翠、陳美雅、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、吳利成，吳利成是當地選區選出議員，他到場時典禮主持人有介紹，並被現場人員引導到第一排貴賓席。

陳若翠今天還原昨天情況，因為市府之前有送請帖邀請議員前去參加仁武產業園區動土典禮，她雖一時無法確定昨天下午的行程未能提早告知市府要不要去參加，但因支持市政重要建設，昨天下午有空檔，就和另5位議員搭議會公務車前往仁武產業園區動土的地方，到了之後按主辦單位布置好的動線簽名、進場，當時現場座位約3分之2坐了賓客，他們無人引導，不知道要坐在那裡，那時他們聽到主持人介紹了立委林岱樺等民進黨民代。

陳若翠說，後來議長到場，也沒有人引導，曾俊傑趕忙走到主持身邊說議長到場，主持人才介紹議長，並請議長到第一排就坐，至於他們幾位國民黨議員還是沒有人引導，現場工作人員還有人跟他們講，如果不坐前面，後面有位子，他們當下覺得既然這樣，不如去趕自己的行程，就離場。

陳若翠說，他們到場外馬路要上車時，正好市長的車子到，陳其邁一下車看到他們要離開，趕忙上來說為什麼要走了？陳其邁當時應該不知道前面的情況。

廖泰翔昨天到議會跟曾麗燕道歉時，曾麗燕強調，難得不分藍綠，不分選區，有那麼多議員去參加產業園區動土典禮，支持市政建設，一些細節還是要多注意，盼市府以後不要再發生類似的事情。

陳其邁今天受訪時先感謝不分藍綠的議員都支持仁武產業園區，那麼多位議員參加動土典禮，是過去較少見的情況，大家都肯定市政重要建設，支持立府拚經濟，真的很感謝；昨天經發局在招待賓客、服務上不周道，很過意不去，要好好檢討。

高雄市長陳其邁今天向昨天參加仁武產業園區動土典禮的議員表達感謝，也對未被介紹到的國民黨議員致歉。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁今天向昨天參加仁武產業園區動土典禮的議員表達感謝，也對未被介紹到的國民黨議員致歉。記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市議員陳若翠說之所以離開仁武產業園區動土典禮，是因未被介紹和引導就座。記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市議員陳若翠說之所以離開仁武產業園區動土典禮，是因未被介紹和引導就座。記者楊濡嘉／攝影

國民黨 陳其邁 高雄市

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