藍營議員相挺仁武產業園區但被無視 陳其邁今表達歉意

高雄市仁武產業園區昨天動土，高雄市議員不分藍綠多人前去參加，但國民黨議員到場後無人招呼就座且未被介紹，連議長曾麗燕也是議員曾俊傑跟典禮主持人說才被介紹，6位國民黨議員後來因另有行程決定離場，卻被說是因為未坐第一排座位才憤而離場。市長陳其邁感謝議員支持市政建設，今天另向國民黨議員表達歉意，承認經發局招待不周，也已請經發局向議員致歉。

「只介紹綠營的議員、立委，國民黨的未被介紹！」昨天從仁武產業園區回到議會的國民黨議員在黨團辦公室說，大家都是支持重大建設，沒有必要分藍綠。經發局長廖泰翔昨天下午也趕到議會向議員及議長曾麗燕致歉。

昨天到仁武產業園區的國民黨議員包括曾麗燕、曾俊傑、陳若翠、陳美雅、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、吳利成，吳利成是當地選區選出議員，他到場時典禮主持人有介紹，並被現場人員引導到第一排貴賓席。

陳若翠今天還原昨天情況，因為市府之前有送請帖邀請議員前去參加仁武產業園區動土典禮，她雖一時無法確定昨天下午的行程未能提早告知市府要不要去參加，但因支持市政重要建設，昨天下午有空檔，就和另5位議員搭議會公務車前往仁武產業園區動土的地方，到了之後按主辦單位布置好的動線簽名、進場，當時現場座位約3分之2坐了賓客，他們無人引導，不知道要坐在那裡，那時他們聽到主持人介紹了立委林岱樺等民進黨民代。

陳若翠說，後來議長到場，也沒有人引導，曾俊傑趕忙走到主持身邊說議長到場，主持人才介紹議長，並請議長到第一排就坐，至於他們幾位國民黨議員還是沒有人引導，現場工作人員還有人跟他們講，如果不坐前面，後面有位子，他們當下覺得既然這樣，不如去趕自己的行程，就離場。

陳若翠說，他們到場外馬路要上車時，正好市長的車子到，陳其邁一下車看到他們要離開，趕忙上來說為什麼要走了？陳其邁當時應該不知道前面的情況。

廖泰翔昨天到議會跟曾麗燕道歉時，曾麗燕強調，難得不分藍綠，不分選區，有那麼多議員去參加產業園區動土典禮，支持市政建設，一些細節還是要多注意，盼市府以後不要再發生類似的事情。