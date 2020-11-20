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影／阿公阿嬤跳街舞 屏東火車站快閃 邀你一起來尬舞
屏東縣府社會處促進青年與長者世代共融，今年8月底邀請12名街舞老師，到縣內12個社區關懷據點跟阿公阿嬤跳街舞，阿公阿嬤一聽到「街舞！」當下直呼「怎麼可能，跳不動啦！」，歷時3個月，在街舞老師與大學生們教導，阿嬤們跳街舞越來越有自信，為了11月28日街舞大賽，各社區卯足勁練習，今到屏東火車站街舞快閃宣傳，長輩們第一次街舞表演「超緊張！」。
里港鄉社會關懷協會的阿公阿嬤們，今天穿上黑色系衣服，脖子掛上金色項鍊，戴上墨鏡，跟屏東大學、屏科大街舞社的學生們跳街舞，他們舞風是Hip Hop，一出場「超級酷」，舞曲編排還設計年輕與長輩們互相較勁。
另一組快閃隊伍是屏東市長青學苑阿公阿嬤們，選擇Locking風格的嘻哈舞步展現活力，社區長輩們從擔心害怕，到練舞時萌發赤子之心，還要回家約孫子「尬舞」。
里港鄉社會關懷協會長輩們，87歲楊碧桃與78歲的張惠美，兩人平時走路要拿拐杖輔助，一開始練街舞很排斥，張惠美說，練舞時拐杖放地下，以前聽到「街舞」都嚇到。街舞老師何珮瑄說，雖然長輩行動不是很方便，但舞蹈動作有八成跟上，很感動。
屏東大學街舞社長林智濤說，教長輩跳街舞的經驗很特別，以前都跟同學一起跳，長輩們很熱情也很溫暖；大仁科大學生辛惠芸說，在長輩身上看到活到老學到老精神，練舞休息時，阿嬤們還會齊聚練習特訓。
屏東縣府社會處指出，銀閃閃系列「Old my尬！」長者街舞展演，青年教舞、老人學舞，有不同舞風hip hop、locking、popping，breaking，共有220名，加起來1萬6038歲，平均年齡74歲長輩們，28日在六堆客家文化園區一同尬舞。
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