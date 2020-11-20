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眺望無敵海景！「麗娜輪」台南安平到澎湖今試營運

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運。記者鄭維真／攝影
「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運。記者鄭維真／攝影

麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運，560名乘客上午9時從台南安平商港啟航，展開3天2夜旅程，下午2時將有首班馬公開往安平的班次，搶攻國旅跳島大餅。港務公司指出，睽違十多年，安平商港再度有航線直達馬公，且「麗娜輪」乘載量大，更是安平商港首次開放乘載汽機車的郵輪，為歷史性的一刻。

雄獅集團董事長王文傑表示，國外旅遊自駕是家常便飯，沒道理國旅跳島無法自駕出遊，因此「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的航線採國際時尚玩法，讓汽車可以上郵輪。

「麗娜輪」可容納800名乘客、356輛汽車，航行時間約2小時，試營運3天2夜包含食宿的優惠價格約2999到3999元。因應疫情及商港的準備作業，此次試營運開放560名乘客搭船，不提供車輛上度輪，預計明年正式啟航即可載運車輛。

郵輪上可眺望無敵海景，並販售台南農特產品包括新市農會毛豆拌麵、將軍農會牛蒡茶、南瀛農產芒果乾、南農果菜運銷合作社窯烤龍眼乾等，藉此推廣行銷。

台南市長黃偉哲今天上午也特別前往安平商港，送給旅客「正著時」的青皮椪柑，他表示，台南青皮椪柑正值產期，酸甜比例恰到好處，正是品嘗的好時機，希望台南優質農產品能隨「麗娜輪」一起到達澎湖，歡迎菊島朋友能搭乘來台南遊玩。

南市觀旅局長郭貞慧說，疫情期間，台南和澎湖都是國內旅遊的熱門景點，為了迎接試營運，觀旅局特別與業者協調安排「麗娜輪」巡航繞經南方四島。

南市議員李啟維說，過去他爭取恢復台南、澎湖航線，終於促成此次試營運，航線的恢復有助於澎湖鄉親返鄉更便利，也可帶動兩地觀光發展，意義實在重大。

「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運，乘客可眺望無敵海景。記者鄭維真／攝影
「麗娜輪」台南安平往返澎湖馬公的海上直航今天試營運，乘客可眺望無敵海景。記者鄭維真／攝影

澎湖 麗娜輪 航線

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