屏東四重溪溫泉季Cosplay大賽 21日華麗登場

屏東四重溪溫泉今年除了浪漫燈海外，特別搭上最近熱門的動漫話題舉辦第1屆Cosplay大賽，來自全國的47組Coser將在明天決賽，不少參賽者以動畫「鬼滅之刃」角色較勁。

屏東縣政府表示，四重溪溫泉季自7日正式點燈後，至今已吸引上萬名遊客，四重溪溫泉公園採日式風情設計，成為Cosplay最佳舞台。

這次Cosplay大賽原先預計徵選20組參賽者，自開放報名後短短2週內，報名參賽就多達70餘組，許多Coser都希望在浪漫燈海中詮釋著自己最愛的角色，經過第一階段篩選後，最終有47組參加決賽。

縣府表示，評選在審查過程中發現不少參賽者選擇扮演時下最夯的動畫「鬼滅之刃」角色參賽，例如彌豆子、炎柱煉獄杏壽郎等；另外，還有「犬夜叉」的桔梗及初音未來等著名動漫角色都將同台出現，更增添四重溪溫泉鄉的日式氛圍。

縣府指出，Cosplay大賽將於21日下午4時登場，由現場民眾投票選出前3名，為了增加遊客與Coser之間的互動，每名參賽者除了有3分鐘台上表演之外，更可以在園區內與民眾互動並拉票，而參與投票的民眾有機會抽中四重溪溫泉1000元住宿折價券。