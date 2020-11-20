莿竹編織厚圓澤蟹 馬頭山精神象徵「馬蟹亭」明天亮相

高市旗山、內門、田寮三區交界處的馬頭山近年因設置廢棄物掩埋場爭議受外界關注，豐富生態與人文故事逐漸曝光。莿竹過去是高雄山區經濟作物，當地居民合力以竹編方式打造「馬蟹亭」當公共藝術品，歷經數月努力終於完工，明天下午將舉辦惡地市集暨揭幕儀式，並規畫馬頭山石頭公子弟戲公演，吸引更多人親近馬頭山、戀上這片土地。

馬頭山自然人文協會多次舉辦惡地市集凝聚居民情感，此次與內門區內南社區發展協會合作，在林務局屏東林管處與高雄市府支持下，居民以在地出產的莿竹當材料，合力編織一隻巨大「厚圓澤蟹」當公共藝術品，選擇馬頭山最具代表性的生態物種當基地意象。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，明天下午將再度在台28線道路旁的馬頭山下再度舉辦惡地市集，歷經數月施工的「馬蟹亭」也要正式亮相，此外，石頭公子弟戲再度公演，此次要將鄉野傳奇「一隻金扁擔」故事搬上舞台，重現早年農村社會野台戲公演盛況，也為社區活動注入滿滿的藝文氣息。