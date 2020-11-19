議員質疑高雄肺腺癌年增率 高市府引數據澄清

高市府今天指出，依據109年6月衛福部國健署公布癌症發生資料，106年「氣管、支氣管和肺癌」年齡標準化發生率，高雄市每10萬人有35.66人，低於全國36.97人、台北市39.51人及新北市38.38人。

衛生局發布的數據是在澄清國民黨市議員陳美雅於市政總質詢指出，高雄市肺腺癌年增率是北部15倍的說法。

衛生局提供數據指出，高雄市自100年每10萬人口32.97人，至106年35.66人，增加8.16%；同一時期全國增加8.61%、台北市增加22.02%、新北市增加1.70%。

衛生局指出，從109年6月的數據指顯示，106年「氣管、支氣管和肺癌」年齡標準化發生率，高雄市每10萬人有35.66人，明顯低於全國36.97人、台北市39.51人、新北市38.38人；數據非為議員所指稱的15倍。

至於高雄市「氣管、支氣管和肺癌」死亡人數顯示100年936人上升至108年1230人，年齡標準化死亡率100年為每10萬人口24.7人、108年為24.6人，呈持平狀態；死亡人數上升可能與老年人口遞增有關。

至於罹癌個案中，男、女患者的組織型態分布，以腺癌最多，106年全國肺腺癌占比為69.30%。

市府指出，肺腺癌的危險因子可能與吸菸、二手菸暴露、職業暴露、空氣污染、烹煮油煙、肺癌家族史等有因子有關，其中二手菸被認為是造成從未吸菸者得到肺腺癌的主要危險因子之一。市府呼籲從菸害防制做起避免暴露於致癌環境並做好防護。