高師大攜手5大農業社區產學合作 整合區域經濟鏈結網絡

高雄師範大學推動大專院校農村實踐共創計畫及高等教育深耕計畫，今天與大旗美農村體驗物產直賣所、大樹張媽媽休閒農場、三合瓦窯文化藝術公司、陽光果子、旗山糖廠社區發展協會5大農業社區，舉辦產學合作成果發表會。

高師大師生落實學用合一及深耕地方創生創造的價值，朝向以風土經濟的發展趨勢，創造互利共贏的合作模式。像「大旗美農村體驗物產直賣所」就扮演銷售平台，主要銷售鄰近鄉鎮小農作物，推動地方物產銷售，透過與高師大跨域的產學合作，設計屬於大旗美農村體驗物產直賣所的特色logo，以地標糖廠煙囪為主軸，青山綠水稻香永續發展的經營理念的標章。

高師大與大樹張媽媽休閒農場，研發桑椹的保鮮和產品加工，其中產品加工堅持不添加香料、色素、防腐劑，以生產高品質養生食品為目標，如桑葉新風味的「桑葉奇蹟茶」。大樹三和瓦窯目前除繼續生產傳統磚瓦供古蹟修復使用外，也生產文創產品，規畫將傳統與生活工藝的磚瓦藝術結合。

陽光果子鳳梨農園由鳳梨達人從採苗到販售鳳梨，建立口碑及品牌，這次與高師大合作開發獨特口味的「龍鳳茶」，取自大樹在地特有的農產龍眼及鳳梨，整體的設計包裝運用農廢的鳳梨纖維作為素材，創造農村與土地的新價值。旗山糖廠社區發展協會不斷再思索研發社區專屬的地方特色文創產品於農廢再利用上，更藉與高師大合作將蘿蔔糕、米苔目、香蕉包等在地傳統風味再現風華，開辦食農教育，提升社區産業競爭力。