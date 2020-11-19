快訊

台灣第一位抽象畫家莊世和辭世 享耆壽98歲

如何安全完成登山行程？「一日畢羊縱走」山難省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020「高雄一百‧文學風華」系列 回顧高雄文學一世紀

聯合報 / 記者徐如宜／連線即時報導
高雄市文化局與三餘書店舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，回顧高雄文學一世紀。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局與三餘書店舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，回顧高雄文學一世紀。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局策畫、三餘書店協辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，11月20日至29日連續兩個周末日在高雄文學館舉行，38位老中青作家、樂手及6家書店齊聚參演24場音樂活動，還有高雄18攤農學生活創藝市集，回顧高雄文學一世紀。

高雄市文化局長王文翠表示，今年是打狗更名為高雄100周年，在「高雄文學大事記」中，可以看見的高雄百年文學發展脈絡，高雄人就是高雄歷史的一部分，希望透過這次的系列活動與展覽，讓高雄在地或曾在生活的文學家們都可以被看見。

「高雄一百‧文學風華」內容包括：「文學書展覽」、「跨界詩會沙龍」、「文青‧農市集」三大系列樂活文藝活動，以沙龍市集方式與文學親近，從文學創作來看高雄城市時空變遷。

高雄知名詩人凌性傑書寫〈高雄文學新世紀〉，青年作家林達陽策畫，以「我在這裡」、「生活裡渴望遠方」、「向我們的故事致意」等三大主題，邀請許多在地或旅外青年作家返鄉，與高雄關係深厚的作家如政大教授陳芳明、詩人楊佳嫻、鄭聿、沈信宏、蕭詒徽、歌手王榆鈞等，接力談論如何走向文學之路。從小學時期就認識「葉老」葉石濤的影評人鄭秉泓，也會聊些文學家族裡的生活小事情和從南方出發的台灣文學。

生祥與大竹研、淺堤分別將於11月21日、22日晚上7點半，於高雄文學館二樓演出。生祥長年將自己出生和成長的農村美濃作為其音樂創作基地，剛出爐專輯《野蓮出庒》以客家傳統料理及食材為主題，以音樂為媒介，呈現出客家風土。生祥將與甫獲得金曲獎演奏類最佳作曲人獎的老搭檔大竹研一起演出。

成團10年、長年在故鄉高雄發展的獨立樂團「淺堤」，今年也發表了第一張專輯．淺堤將先帶來40分鐘的現場演出，之後將以唱談方式與歌迷分享在高雄生活和音樂創作的心路歷程。因應武漢肺炎防疫措施，此兩場演出採事先網路實名制登記，入場人數將會有所控管。

「文青‧農市集」集合高雄18家來自美濃、杉林、那瑪夏、阿蓮、前鎮、鹽埕等生活創藝達人參與，透過地方風土的人文展現，以及職人們在專業領域上的生活分享。系列活動內容可上「就是愛朗讀高雄」、「文化高雄-高雄市政府文化局」臉書及官網查詢。

高雄市文化局與三餘書店舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，回顧高雄文學一世紀。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局與三餘書店舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，回顧高雄文學一世紀。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局與三餘書店舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，回顧高雄文學一世紀。記者徐如宜／攝影
高雄市文化局與三餘書店舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，回顧高雄文學一世紀。記者徐如宜／攝影
「高雄一百‧文學風華」系列活動，11月20日至29日連續兩個周末日在高雄文學館舉行。記者徐如宜／攝影
「高雄一百‧文學風華」系列活動，11月20日至29日連續兩個周末日在高雄文學館舉行。記者徐如宜／攝影
「水瓶鯨魚」（左）與艾比路唱片陳建勳（右），11月21日下午4點在高雄文學館分享「那些小布爾喬亞的愛恨情仇」。記者徐如宜／攝影
「水瓶鯨魚」（左）與艾比路唱片陳建勳（右），11月21日下午4點在高雄文學館分享「那些小布爾喬亞的愛恨情仇」。記者徐如宜／攝影

文化局 高雄市 高雄文學館

延伸閱讀

高雄新站百億計畫區 明基建築「英倫悅」市區絕美五樓半崗石豪墅

影／高雄醉女沒付200元計程車資 揮手跑給司機追

影／高雄仁武產業園區動土 估年產值242億提供6千就業

首宗聯開案！高捷市議會站基地 今公告招標

相關新聞

重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用

北竿短坡山景區設施完成，今天馬管處舉行啟用典禮，向民眾展示戰地砲陣地改頭換面的風景，打造馬祖戰地觀光景點，重現防空火砲重...

影／高雄仁武產業園區動土 估年產值242億提供6千就業

高雄市長陳其邁與經濟部次長曾文生，今天主持「仁武產業園區第一期統包工程」動土典禮，仁武產業園區總面積74公頃，其中產業用...

墾丁南仁山森林生態寶庫 墾管處帶遊客一窺秋之美

位處墾丁國家公園東北邊陲地的南仁山生態保護區，是國僅存低海拔熱帶季風林及動植物多樣性高的生態寶庫，因受國家公園法保護，遊...

高雄改朝換代 治安到底變好還是變壞？

去年9月高雄發生多起街頭砸車等治安事件，被民進黨批評治安敗壞，不但內政部長徐國勇立刻專程南下坐鎮....

長輩不用擔心聽不懂 瑪家衛生所結合科技轉譯健康知識

長輩不用擔心聽不懂！屏東縣瑪家鄉是排灣族，瑪家鄉衛生所團隊發現，長輩在外就醫，常被醫療人員的話聽得一頭霧水，提出問題卻又...

不讓爭交通平權成狗吠火車 恆春半島連署不達目的不休止

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩，引爆地方怒火，民進黨籍恆春鎮長陳文弘17日串連恆春半島...

批判NCC和民進黨 高市藍營議事廳嗆辣質詢陳其邁

國民黨高雄市議員陳美雅、陳若翠等人今天在高雄市議會為被NCC撤照的中天新聞台發聲，批判民進黨走向威權，多行不義必自斃，並...

給認真駕駛鼓勵 高雄邀民眾搭公車票選模範駕駛並抽獎

高雄市交通局即日起至12月31日推出「109年模範公車駕駛長選拔活動」，邀民眾搭乘公車時利用「高雄iBus公車動態APP...

高鐵南延會經高雄何處？ 高市：經仁武產業園區南面

位在國10仁武交流道旁的仁武產業園區今天下午要動工，由於這個產業園區距高鐵不遠，高鐵如果要南延，會不會從產業園區上空經過...

陳水扁推崇微笑廣播董座 走過警總時代勵志人生非偶然

前總統陳水扁今天在臉書介紹了微笑廣播網的董事長石川，推崇石川的「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」的勵志人生。

旅居新加坡台媽菜市場掃貨團 跨海送幸福助屏東家扶

旅居新加坡屏東人王琬津長期關注屏東家扶中心，今年屏東家扶中心取消近30年來歲末關懷園遊會，王琬津獲悉後，在她經營的臉書社...

高市「特貿三」案增住宅比率 議員批炒房

高雄市議會國民黨議員鍾易仲等人昨天質詢關注亞洲新灣區「特貿三」開發案，質疑市府以公辦都更方式把住宅總容積比率從原來30%...

熱門新聞

全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

車禍量下滑！ 北市鄭州路、塔城街口將維持二段式左轉

超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議

新店運動中心 12月13日起試營運

苗栗縣工業會前理事長生前熱心公益 余增國遺愛在人間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。