2020「高雄一百‧文學風華」系列 回顧高雄文學一世紀

高雄市文化局策畫、三餘書店協辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，11月20日至29日連續兩個周末日在高雄文學館舉行，38位老中青作家、樂手及6家書店齊聚參演24場音樂活動，還有高雄18攤農學生活創藝市集，回顧高雄文學一世紀。

高雄市文化局長王文翠表示，今年是打狗更名為高雄100周年，在「高雄文學大事記」中，可以看見的高雄百年文學發展脈絡，高雄人就是高雄歷史的一部分，希望透過這次的系列活動與展覽，讓高雄在地或曾在生活的文學家們都可以被看見。

「高雄一百‧文學風華」內容包括：「文學書展覽」、「跨界詩會沙龍」、「文青‧農市集」三大系列樂活文藝活動，以沙龍市集方式與文學親近，從文學創作來看高雄城市時空變遷。

高雄知名詩人凌性傑書寫〈高雄文學新世紀〉，青年作家林達陽策畫，以「我在這裡」、「生活裡渴望遠方」、「向我們的故事致意」等三大主題，邀請許多在地或旅外青年作家返鄉，與高雄關係深厚的作家如政大教授陳芳明、詩人楊佳嫻、鄭聿、沈信宏、蕭詒徽、歌手王榆鈞等，接力談論如何走向文學之路。從小學時期就認識「葉老」葉石濤的影評人鄭秉泓，也會聊些文學家族裡的生活小事情和從南方出發的台灣文學。

生祥與大竹研、淺堤分別將於11月21日、22日晚上7點半，於高雄文學館二樓演出。生祥長年將自己出生和成長的農村美濃作為其音樂創作基地，剛出爐專輯《野蓮出庒》以客家傳統料理及食材為主題，以音樂為媒介，呈現出客家風土。生祥將與甫獲得金曲獎演奏類最佳作曲人獎的老搭檔大竹研一起演出。

成團10年、長年在故鄉高雄發展的獨立樂團「淺堤」，今年也發表了第一張專輯．淺堤將先帶來40分鐘的現場演出，之後將以唱談方式與歌迷分享在高雄生活和音樂創作的心路歷程。因應武漢肺炎防疫措施，此兩場演出採事先網路實名制登記，入場人數將會有所控管。