華友聯集團企業總部喬遷 明年預售案預估破百億

華友聯集團總部今天喬遷，同時發布新的企業識別系統，宣告全新出擊。董事長陸炤廷並透露，明年集團4案齊發，建案預售即破百億元。

華友聯企業總部位在高雄文山特區，斥資6.3億興建，樓高14層，1至7樓含管理費每坪以1000元出租結集團相關產業進駐，8樓以上規畫為總部辦公室，室內氣派恢弘。今天喬遷酒會，賀客盈門。

以重劃土地起家的華友聯集團，事業體橫跨重劃、房產、休憩及幼教業，二代接手經營後，營收倍增。陸炤廷透露，已上市櫃的華友聯開發，今年營收約17億，建設營收約10億元，明年度預計推三個預售案，小港建案約33億，果貿2案約46億，台南86特區建案22億。

華友聯開發已接近完銷的秋紅谷及EGO等案，預計明年上半年交屋，2022年另有I世和H Time等案入帳。

重劃工程部分，高雄國泰重劃區預計明年可分回將近5000坪，這些是可建造住宅的「商三」和「商四」土地，將視台糖的招商進度進行開發。另宜蘭86公頃的重劃工程，預定2024年完工，將開發成全齡住宅及休閒飯店。