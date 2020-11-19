影／高雄仁武產業園區動土 估年產值242億提供6千就業

高雄市長陳其邁與經濟部次長曾文生，今天主持「仁武產業園區第一期統包工程」動土典禮，仁武產業園區總面積74公頃，其中產業用地占48公頃，未來將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，以低耗能、低汙染的高科技產業優先審核，成為高雄高科技產業轉型的重要基地。預估完工後將可創造242億年產值，提供6300個就業機會。

陳其邁表示，仁武產業園區總面積為74公頃，其中產業用占地48公頃，綠化植被面積近20公頃，基地鄰近國道10號，10分鐘到高鐵、30分鐘就可到高雄港及小港機場，是高雄高科技產業轉型的重要基地。未來將引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，並以低耗能、低汙染的高科技產業優先審核。他也向企業喊話：現在投資高雄正對時！

「園區將與其他供應鏈，形成一加一大於二的群聚效應！」陳其邁預估仁武產業園區完工後，將可創造年產值242億，提供6300個就業機會，帶動高雄產業升級轉型。歡迎高科技產業踴躍洽詢經發局在本月底即將揭牌的「投資高雄事務所」，了解相關資訊，一起加入投資高雄隊，加速城市智慧轉型。通過審核進駐的業者，可在園區的公共工程進行時同步建廠，加速投資企業建廠需求。

曾文生指出，仁武產業園區核准設置過程經歷經濟部、環保署、內政部等各部會的審查，並舉辦系列在地產業關懷座談會，了解高雄在地產業發展的現況及困境，經濟部也將彙整各方意見解決廠商問題，配合高雄市政府打造最友善的投資環境，作廠商的最佳後盾。